Der Borkenkäfer schlägt auch in den Nattheimer Wäldern zu. Revierförsterin Beatrix Diedering stellt im Gemeinderat dennoch einen – wenn auch kleinen – Überschuss in Aussicht.

Fast schien es so, als hätten es die Spatzen bereits von den Dächern beziehungsweise von den Baumwipfeln der Nattheimer Wälder gepfiffen: Der Forstbericht vom vergangenen Jahr beziehungsweise der Ausblick auf das laufende Wirtschaftsjahr bietet nicht nur Grund zur Freude.

In Dischingen hatten Revierförsterin Beatrix Diedering und Pascal Hecht, Leiter der Unteren Naturschutzbehörde beim Landratsamt, die schlechte Kunde vom Käfer bereits vor ein paar Tagen überbracht, dementsprechend wenig überrascht zeigten sich die Nattheimer Gemeinderäte bei der Vorstellung des Berichts im Sitzungssaal. Kurz und knapp: Der Borkenkäfer ist dieses Jahr wieder auf dem Vormarsch, und dank langer Trockenheit und milder Temperaturen im Winter findet er optimale Bedingungen.

Käferholz und Holzpreise

Hecht betonte, dass es momentan dringende Aufgabe sei, das bereits angefallene Käferholz zu erkennen und zu entfernen. „Es ist jedoch schwierig zu identifizieren, da man wirklich alles ablaufen muss.“ Zusätzlich kam er auf die schlechten Entwicklungen auf dem Holzmarkt zu sprechen – „in den Kommunalwäldern im Kreis haben wir bis zu 30 Prozent Schadholz, im Staatsforst sind es 40 Prozent. Das führt zu einem deutlichen Preisverfall“, sagte er.

Diedering stellte die Ergebnisse aus dem Nutzungs- und Kulturplan vor. Der Holzeinschlag war mit 3723 Festmetern fast wie vorgesehen (3010 Festmeter Laubholz, 713 Festmeter Nadelholz), davon erfolgten 94 Prozent planmäßig und sieben Prozent entfielen auf Käferholz. „Bei der Jungbestandspflege waren es nur 8,4 statt zehn Hektar, dafür stehen bei der Schlagpflege 17,7 statt sieben Hektar zu Buche – und da fehlt sogar noch etwas, wir hatten eine Hiebfläche von 30 Hek­tar“, so Diedering.

Haushaltsjahr ist nicht Holzjahr

Der für viele Gemeinderäte interessanteste Aspekt dürften sicherlich die Zahlen gewesen sein, auch wenn der abgebildete Überschuss zunächst für einiges Stirnrunzeln sorgte: 8500 Euro statt wie geplant 59 000 Euro. „Das liegt daran, dass das Haushaltsjahr nicht mit dem Holzjahr übereinstimmt. Ein Großteil der Holzerlöse vom Herbsteinschlag ist noch nicht in der Kasse“, sagte Diedering. Abgesehen davon habe man aber auch mit einem erhöhten Krankenstand und infolge dessen mit mehr externen Unternehmerleistungen planen müssen.

Fürs laufende Jahr wird von einem Einschlag von 3875 Festmetern ausgegangen. Die Schlagpflege wurde vorausschauend auf knapp 24 Hek­tar erhöht, die Jungbestandspflege auf sechs Hektar verkleinert – „sobald wir die Pflanzungen fertig haben, wird mit der Aufarbeitung des Sturmholzes begonnen“. Den geplanten Überschuss bezifferte Die­dering vorsichtig auf 28 700 Euro: „Das ist der reine Überschuss, ohne Personalkosten, Jungbestandspflegeprogramm und Dienstleister.“ Wolfgang Bernhard (BWV/CDU) meinte, man rechne nicht damit, mit dem Gemeindewald Geld zu verdienen und könne wohl froh sein, wenn am Ende des Jahres eine schwarze Null stehe – das habe man auch von der Nachbargemeinde Dischingen gehört. „Ja, wobei wir in Nattheim eine andere Situation haben. Dischingen hängt voll an der Fichte, dort wächst nichts anderes. Hier in Nattheim gibt’s noch die Buche, das sind stabile Einnahmen, auch wenn die Erlöse nicht so hoch sind wie bei der Fichte“, so Diedering.

Apropos Dischingen: Dass die Gemeinde ihr unterm Strich dennoch positives Ergebnis auch auf die Pachteinnahmen der Windräder im Wald zurückführte, wurde im Nattheimer Rat mit einem spöttischen Unterton kommentiert: Vielleicht könne man da ja eine Ausgleichszahlung erhalten, da schließlich Nattheims Einwohner mit den negativen Folgen der Windräder zu kämpfen hätten.