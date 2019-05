Notfalls könnten die Läufer beim Eselsburger-Tal-Lauf auch die provisorischen Planken, die eigentlich für Kühe gedacht sind, überqueren.

Brücke oder keine Brücke – das ist beim diesjährigen Eselsburger-Tal-Lauf am 7. Juli die Frage. Bislang kann sie die Stadtverwaltung noch nicht beantworten.

Erst vor kurzem war die Stadt vom schlechten Zustand der Brenzbrücke überrascht worden: Am zweiten Tag der Bauarbeiten, bei denen die Bohlen ausgetauscht werden sollten, wurde festgestellt, dass auch die Träger der hölzernen Brücke verfault waren. Also sollten auch diese ersetzt werden.

Während der Überbau aus Kunststoff, der langlebiger als Holz sei, bereits im Bauhof auf seine Installation wartet, ließen die Angebote für die Unterkonstruktion auf sich warten. Als diese schließlich am Montag im Rathaus eintrudelten, war nach deren Prüfung schnell entschieden: Die Unterkonstruktion der Brücke soll aus Holz gefertigt werden – was kostengünstiger sei als die Alternativen, so Dieter Frank vom Fachbereich Bau im Rathaus.

„Allerdings wissen wir noch nicht, wie lange die Firma für die Fertigung brauchen wird“, so Frank. Und davon hängt ab, ob und wie die Läufer beim Eselsburger-Tal-Lauf die Brenz überqueren können – oder ob der TSV Herbrechtingen sich einen alternativen Streckenverlauf überlegen muss. „Wenn wir wissen, dass die Brücke rechtzeitig fertig wird, fangen wir mit den Bauarbeiten noch vor dem Eselsburger-Tal-Lauf an“, so Frank. Die würden letztlich nur wenige Tage dauern.

Über die Kuhbrücke

Falls die Holzkonstruktion nicht rechtzeitig geliefert werden könne, sei das aber auch nicht weiter schlimm, meinte CDU-Stadtrat Dieter Mathes in der Gemeinderatssitzung: „Man kann wunderbar über die Stahlplatten laufen.“

Diese wurden eigentlich über die Brenz gelegt, damit die dort grasenden Kühe auch die Weiden auf der anderen Seite der Brenz erreichen können. Auch die Läufer könnten darüber problemlos den Fluss überqueren: „Man müsste noch Absperrungen errichten, aber ansonsten wäre das kein Problem“, sagte Frank. Letztlich müsse das allerdings noch mit dem TSV abgesprochen werden.

Sanierung Böse Überraschung bei Bauarbeiten an der Brenzbrücke Auch die Träger beim Übergang in Eselsburg scheinen angefault zu sein.