Seit zehn Jahren singen die Liederlust Heuchlingen und der Liederkranz Dettingen gemeinsam. Jetzt wird die Kooperation offiziell: Im April wird ein neuer Verein gegründet.

In den vergangenen vier Jahren haben sich im Bezirk Heidenheim des Eugen Jaekle Chorverbandes drei Gesangvereine aufgelöst. Der Liederlust Heuchlingen drohte um ein Haar dasselbe Schicksal. Dies ließ am Sonntag Rudolf Lochstampfer in der neuen Dettinger Lindenhalle in einer launigen Ansprache anklingen. Dorthin hatte die Chorgemeinschaft Dettingen-Heuchlingen zu einem gemeinsamen Chorkonzert eingeladen und nach zehn Jahren gemeinsamen Singens ihre Freunde über die bevorstehende Fusion ihrer beiden traditionsreichen Vereine informiert.

Die Liederlust Heuchlingen führt 124 Mitglieder in ihrer Kartei, darunter seien, so Vorsitzende Hildegart Buck, 17 Freunde aktiv. Der ungleich größere Liederkranz Dettingen kann auf 176 Mitglieder verweisen und mit 34 Aktiven die Bühnen füllen. Das mit der „wilden Ehe“ gelte es nach zehnjähriger Bewährung zu beenden. Aus dem lockeren Zusammenschluss soll eine Ehe und damit ein neuer Verein entstehen. So ließ Sandra Kastler, die Vorsitzende des Liederkranzes Dettingen vernehmen.

Juristische Hürden genommen

Ehe es jedoch so weit kommen konnte, galt es etliche juristische Hürden zu überwinden. Federführend war dabei Sandra Kastler, die gleichzeitig auch das Amt der Bezirksvorsitzenden im Eugen-Jaekle-Chorverband inne hat und als Frau vom Fach auch das Notarielle regelte. Dies „so sorgfältig, dass wir Heuchlinger nur noch unterschreiben mussten“, stellte Rudolf Lochstampfer augenzwinkernd fest. Am 27. April werden sich die beiden Vereine die Hand zum Bunde reichen und bei ihren anschließenden Hauptversammlungen beschließen, alles Vermögen, alle Mitglieder mit allen Ehrungen und Chorzeiten in den neu gegründeten Verein zu überführen.

Danach, so Sandra Kastler ist die „Chorgemeinschaft Dettingen“ mit über 300 Mitgliedern der größte Verein im Eugen Jaekle Chorverband. Das „Verlöbnis“, das in den Anfängen Irmgard Kolb auf den Weg brachte, wurde am Sonntag groß gefeiert. Zwei schwarzgekleidete Fahnenträger, flankiert von den Vorsitzenden der beiden Vereine marschierten unter den Strophen des Bundesliedes „Brüder reicht die Hand zum Bunde“ in die Halle ein und hatten dabei die Aktiven beider Vereine im Schlepp.

„Halleluija“ zum Abschluss

Lustiges und Verheißungsvolles hatte hierfür der Jugendchor Young Voices vorbereitet und folgte frohgemut den Einsätzen ihrer Dirigentin Evgenia Mezencev. Mit bewundernswerter Sicherheit debutierte dabei der junge Pianist Oliver Rupp, der später durch Janis Pfeifer abgelöst wurde. Der große Chor, der unter der Stabführung von Markus Romes mit einen bunten Mix aus Volksmusik, Klassik und modernen Liedern die Feierstunde bereicherte wurde durch Max Braun am Bass, Bernd Elsenhans am Percussion und durch Marcus Kastler unterstützt, der für Licht und Ton zuständig war. Als Meisterstück der Sangeskunst lieferte die Chorgemeinschaft mit Georg Friedrich Händels „Halleluija“. Mit einem Gespür auch für feinste Nuancen ließ der Chor das Werk zu einem Ohrenschmaus werden. Selbst in den Höhen erklangen die Töne rund und voll.