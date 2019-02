Die „Jazz Lights“ stehen auch im Zeichen von Woodstock

Oberkochen/Königsbronn / Joelle Reimer

Siggi Schwarz mischt heuer beim Festival ebenso mit wie der Bariton Thomas Quasthoff oder die Acid-Jazz-Band „Incognito“.

Ob wirklich ein grüner Grasteppich in der Hammerschmiede ausliegen wird, wie es der Heidenheimer Gitarrist Siggi Schwarz scherzhaft ankündigt, bleibt abzuwarten. Mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit aber kann gesagt werden, dass die Gäste – rein musikalisch gesehen – am Freitag, 29. März, auf den 336 Quadratmetern zumindest eine Ahnung davon bekommen könnten, wie sich die Festival-Besucher vor 50 Jahren auf dem berühmt-berüchtigten Woodstock-Gelände gefühlt haben mussten. Denn genau das hat Schwarz vor: Eine Hommage an die wilden 60er, an den Folk und Classic Rock, an Blues- und Country-Musik; eben ein Abend, der vor allem eines sein soll: „A Tribute to Woodstock“.

Unter dem Label „Moovin' and Groovin'“ ist der Schwarz damit bereits zum fünften Mal bei der Oberkochener Festival-Reihe „Jazz Lights“ dabei. „Für mich wird ein Traum wahr, denn ich habe zu den Songs von Woodstock Gitarre geübt“, erzählt Schwarz. Und zu diesem Anlass hat er sich noch zwei Gäste hinzu geholt: Frank Diez und Claudia Cane. „Frank ist für mich einer der ganz Großen. Er hat schon mit Jimi Hendrix in einem Berliner Club gejammt. Er hat deutsche Musikgeschichte geschrieben“, so Schwarz.

Bevor es aber zum Festival-Feeling in der Hammerschmiede kommt, starten die „Jazz Lights“ mit einem eher ursprünglichen Instrumentarium am Donnerstag, 28. März, ab 19.30 Uhr auf Schloss Kapfenburg, wenn die „Talkingdrums“ zu Gast sind. „Das junge Perkussionsensemble der Musikhochschule Stuttgart vereint afrikanische und europäische Musikkultur auf nordamerikanischem Boden“, so Erich Hacker, Geschäftsführer der Kapfenburg. Hierfür seien schon über 150 Karten verkauft – „ein Zeichen, dass sich die Gäste an unsere Experimentierfreude gewöhnt haben.“

Ein Festival, sieben Tage

Am Samstag, 30. März, holt der Musikverein Königsbronn im Rahmen der Reihe „Kult-Ursprung“ zu einem Doppelschlag in der Hammerschmiede aus: Ab 20.30 Uhr werden der „Brenztown Blues Club“ und die „Groovin' Bastards“ spielen (siehe Infokasten). Von Lauchheim über Königsbronn geht es am Sonntag, 31. März, weiter nach Neresheim. Und zwar zum Frühschoppen ab 11 Uhr mit Pim Toscani und seinen „Jazz All Stars“, eine Formation aus den Niederlanden, die ein Programm aus Dixie, Blues und Swing parat hält.

Am Wochenende des 5. und 6. April stehen schließlich die beiden Hauptacts der „Jazz Lights“ bevor: die Jazz-Band „Incognito“ und Star-Bariton Thomas Quasthoff mit Band. „Incognito“, eine Fusion-Jazz-Formation aus London, wurde 1979 gegründet und stellt in der Carl-Zeiss-Kulturkantine in Oberkochen ihr 17. Studioalbum vor. „Die Band gehört zur sogenannten Acid-Jazz-Bewegung. Die spielen, wenn der Saal kocht, auch ohne Pause durch“, so Jürgen Köppel, Geschäftsführer der „Jazz Lights“.

Bass-Bariton Thomas Quasthoff stellt in Oberkochen mit seinem aktuellen Album Jazz-Klassiker vor. „Sein Motto: Alles, was Spaß macht – und das hört man“, so Köppel. Mit dabei sind Frank Chastenier am Klavier, Dieter Ilg (Kontrabass) und Wolfgang Haffner (Schlagzeug). Ilg zählt in seinem Fach zu den europäischen Spitzenmusikern, und Wolfgang Haffner steht ihm in nichts nach, gehört er doch zu den bedeutendsten Schlagzeugern in der Musikwelt.

Auf den ersten Blick fast besinnlich erscheint da das letzte Konzert der diesjährigen „Jazz Lights“. Am Sonntag, 7. April, singen ab 18.30 Uhr die „Singing Gospel Sista's“ in der evangelischen Kirche in Oberkochen, begleitet vom „Gusztav-Csik-Trio“. Wer nun jedoch das Bild eines herkömmlichen Gottesdienstes vor Augen hat, liegt gänzlich falsch: Die drei US-Sängerinnen Joan Faulkner, Joanne Bell und Dynelle Rhodes nehmen die Zuhörer mit in die Welt der Spirituals und Gospels und machen vor allem eines: Spaß. Und zwar vom ersten bis zum letzten Ton.

Neue, alte Reihe „Kult-Ursprung“

Unter diesem Titel gibt es am 30. März ein Konzert mit den „Groovin' Bastards“ und dem „Brenztown Blues Club“ in der Hammerschmiede.

Ein neues Format ist das eigentlich nicht, so erklärt Dr. Thorsten Ehm von der Musikschule Königsbronn – eher ein altbekanntes unter neuem Titel. „Früher hatten wir z.B. die Brenzquell-Buam, aber nun wollten wir unabhängiger von Musikstil oder Saison werden, deshalb auch ein neuer Titel.“ Da der diesjährige Musikstil mit den „Groovin' Bastards“ und dem „Brenztown Blues Club“ gut zu den „Jazz Lights“ passe und man keine Konkurrenzveranstaltung machen wollte, habe man sich 2019 zusammengetan.