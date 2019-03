Am Sonntag, 28. Juli, spielen ab 20.30 Uhr die „Frontm3n“ beim Festival auf der Kapfenburg.

Lauchheim. Am Sonntag, 28. Juli, spielen ab 20.30 Uhr die „Frontm3n“ beim Festival auf der Kapfenburg. Die „Frontm3n“ sind Peter Howarth, Mick Wilson und Pete Lincoln. Howarth ist der derzeitige Sänger der „Hollies“, Lincoln der von „The Sweet“, und Wilson lieh 20 Jahre lang seine Stimme „10cc“. Eintrittskarten und im Vorverkauf im Ticketshop des Pressehauses in Heidenheim und in allen HZ-Geschäftsstellen erhältlich. pm