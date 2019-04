Für Uwe Keßler ist sein letztes Jahr als Vereinsvorsitzender angebrochen. Neben zahlreichen Ehrungen wurde auch der scheidende Bürgermeister Dr. Bernd Sipple von den Vereinsmitgliedern überrascht.

Für Uwe Keßler ist sein letztes Jahr als Vorsitzender des SV Bolheim angebrochen. Bei der Hauptversammlung des Vereins gab er damit seinen letzten Jahresrückblick. Vorneweg stand die Erinnerung an die erste deutsche Meisterschaft eines Bolheimer Sportlers, welche Stephan Blickle errungen hatte. Zudem gab Keßler einen Überblick über die Tätigkeiten des Vorstandes. Auch der Datenschutz wurde angesprochen, brachte dieser doch einen erheblichen Mehraufwand für den Verein.

Vereinsheim verursacht hohe Kosten

Silvia Mack gab den Bericht der Jugendleitung. Bislang konnte für dieses ausscheidende Team noch keine Nachfolge gewonnen werden. Mit dem Hauptausschuss war man sich einig, dass diese Aufgabe auf die Jugendleiter in den einzelnen Abteilungen übertragbar wäre.

Richard Koch, im Vorstand für die Finanzen zuständig, berichtete, dass sich der Kassenbestand im Vergleich zum Vorjahr leicht verbessert habe. Das in die Jahre gekommene Vereinsheim verursache aber immer noch sehr hohe Kosten. Für die Kassenprüfer berichtete Franz Glagla von einer einwandfrei geführten Kasse.

Nur eine Abteilung legte zu

Laut Andrea Schmid zählt der Verein 1100 Mitglieder. Dies sei ein Rückgang zum Vorjahr um 36. Nur eine der zehn Abteilungen hätte einen Zuwachs zu verzeichnen.

Grußworte kamen vom Landtagsabgeordneten Martin Grath und von Bürgermeister Dr. Bernd Sipple. Er wünschte dem Verein für die Zukunft alles Gute und versprach, dass er auch ohne offizielle Funktion gerne bei Veranstaltungen des Vereins zugegen sein werde. Ottmar Wagner, der neue Vorsitzende der TSV Herbrechtingen, erklärte, dass er alles daransetzen werde, die gute Zusammenarbeit mit dem Vorstand des SV Bolheim fortzuführen.

Sportkreispräsident Klaus-Dieter Marx freute sich, dass beim SV Bolheim richtig gute ehrenamtliche Arbeit geleistet werde. Die Entwicklung, die der Sport derzeit einnehme, sah Marx etwas kritisch, gerade wenn sich Trendsportarten wie E-Sport plötzlich ausbreiteten und renommierte Sportarten wie Ringen oder Fechten im olympischen Programm in Frage gestellt würden.

Auszeichnung für Dr. Bernd Sipple

Eine besondere Ehre wurde Bürgermeister Sipple zuteil. Er erhielt nach der Laudatio von Uwe Keßler, der die hervorragende und einzigartige Unterstützung von Sipple für die Vereine hervorhob und den Bürgermeister als einen ganz außergewöhnlichen, immer bürgernahen und freundlichen Menschen rühmte, ein Geschenk für seinen bevorstehenden Ruhestand. Auch Klaus-Dieter Marx hatte im Namen des Sportkreises Heidenheim eine Überraschung bereit. Sipple erhielt für seine Arbeit für die Vereine und die Gesellschaft den Ehrenbrief des Sportkreises.

Ergebnisse der Wahlen

Bei den Wahlen wurde Uwe Keßler nochmals für ein Jahr zum Vorstand Außen gewählt. Für das Jugendleiterteam konnte keine Nachfolge gefunden werden, wie auch für das Referat für Medien- und Öffentlichkeitsarbeit. Renate Lutz-Brezina und Maria Schmidbaur wurden im Referat für Organisation und Wirtschaft für ein weiteres Jahr gewählt. Auch die Kassenprüfer Franz Glagla und Sigmund Röger wurden in ihrem Amt bestätigt.

Dorffest soll wieder aufleben

Wie Keßler mitteilte, sei man sich in Gesprächen mit anderen Vereinsvertretern einig geworden, das Dorffest in Bolheim wieder zu beleben. Es werde in absehbarer Zeit weitere Gespräche geben.