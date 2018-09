Dettingen Dettingen trauert um Hans Häberle

Dettingen / chw

Hans Häberle verstarb am Donnerstag im Alter von 83 Jahren.

Bereits 1980 wurde er in den Dettinger Ortschaftsrat gewählt. Neun Jahre später wurde er dann Ortsvorsteher und Gemeinderat.

Erst im Jahr 2004 nahm er Abschied von der Kommunalpolitik. Unter anderem war es mit sein Verdienst, dass der Weg zum Bau des Netto-Zentrallagers in Dettingen geebnet werden konnte und die Mergelgrubenhütte erstellt werden konnte.

Hans Häberle legte hier oftmals im Blaumann selbst Hand an und trieb die Bauarbeiten voran. 17 Jahre lang verwaltete und betreute das Ehepaar Hans und Else Häberle das kleine Freizeitzentrum in der Mergelgrube.