Herbrechtingen Der Sternenhimmel strahlt wieder in Eselsburg

Herbrechtingen / Günter Trittner

Nach einem Jahr Pause setzt ein junges Team die weithin bekannte Veranstaltungsreihe im Himmelszelt im EselburgerTal fort

Es geht weiter“, sagt ein zufriedener Wolfgang Geiger. Nach einem Jahr Pause wird das Himmelszelt in Eselsburg wieder aufgebaut. Mit demselben rot und gelb gestreiften Zeltdach und genau an dem Ort am Ufer der Brenz, an dem es über 20 Jahre zu einer kulturellen Institution geworden war.

Ein Jahr Pause hat das Himmelszelt hinter sich und in diesem Jahr ist es Geiger und seinen Mitstreitern gelungen, ein junges Team zu finden, das bereit ist Organisation und Verantwortung zu übernehmen – unterstützt und begleitet von den Älteren. Vom 4. bis 27. Mai wird aufs Neue Programm gemacht.

Junges Team dabei

„Neu durchstarten“ lautet die Parole des an die 15 Köpfe zählenden jungen Teams, das teils biographisch mit dem Himmelszelt verwurzelt ist. So waren einige der heutigen Programmgestalter selbst Mitwirkende im Kinderzirkus gewesen, waren dort von Artistik und Luftakrobatik infiziert worden und üben diese bis heute aus. „Eigenes Gewächs“ also, wie Geiger sagt. Und dieses hält auch an dem Geiger so wichtigen Kinderzirkus fest.

Kinderzirkus kehrt zurück

Vom 22. bis 25. Mai werden somit dieses Jahr wieder junge Menschen im Alter von sieben bis zwölf Jahren Gelegenheit haben, im Zelt unter professioneller Anleitung ein eigenes Artistikprogramm einzustudieren, das zum Abschluss bei einer großen Gala unter dem sternenübersäten Zelthimmel präsentiert wird. 300 Personen fasst das Himmelszelt, das derzeit noch in einem Container in Gnannenweiler zwischengelagert ist. Und ebenfalls ins Zelt kehrt die Luftartistik-Gala zurück mit Nachwuchs-Artistinnen des Himmelszelts und des Buigen-Gymnasiums.

Andere neue Akteure stammen aus dem Bereich des Evangelischen Jugendwerks in Heidenheim. Diese Einrichtung hatte sich bereits in den zurückliegenden Jahren am Programm mit den Tentevents beteiligt und kann auf diese Zusammenarbeit aufbauen.

Christliches Gedankengut

Das Himmelszelt war von Beginn an ein Ort, der mit christlichem Gedankengut Menschen ansprechen wollte, die nicht von sich aus Kirchgänger sind. Initiator war die christliche Lebensgemeinschaft Mühlrad in Eselsburg. 1996 wurde das heutige Zelt angeschafft, die letzte Spielzeit im Jahr 2016 mit 20 Veranstaltungen währte über fünf Wochen.