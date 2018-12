Heidenheim In Heidenheim waren Nikoläuse auf dem Motorrad unterwegs

Heidenheim / pm

Mit leichter Verspätung kamen auch dieses Jahr wieder Nikoläuse auf dem Motorrad nach Heidenheim.

Wie vor zwei Jahren fuhren am Freitag, 7. Dezember wieder die mehrere Nikoläuse auf Motorrädern durch die Heidenheimer Innenstadt.

Der kleine Trupp der tapferen Nilolaus-Winter-Biker startete gegen 16 Uhr in Mergelstetten. Von dort aus ging es kreuz und quer durch die Innenstadt. An Ampeln, rund um das Winterdorf und beim Handelshof wurde Süßes an große und kleine Passanten und vor allem an Autofahrer verteilt.

Gegenseitige Rücksicht und gemeinsames Vergnügen im Straßenverkehr, dass wünschen sich die weihnachtlichen Motorradfahrer.

Für das nächste Jahr ist die Nikolaus-Motorrad-Tour für Samstag, 7. Dezember geplant. Damit auch die mit können, die Freitags länger arbeiten müssen.