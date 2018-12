Niederstotzingen / hz

Spekuliert hatte man bei der Stadt mit einem Eröffnungstermin des neuen Netto-Markts am Nikolaustag. Ganz so kommt es nun doch nicht.

Der Supermarkt neben dem Feuerwehrhaus am Place de Bages wird am Dienstag, 11. Dezember, erstmals seine Türen für die Kunden öffnen – nach einer kleinen Feier für geladene Gäste am Abend zuvor.