Wie funktioniert das Zeitungsmachen? Wie arbeitet die HZ-Redaktion? Was erleben die Redakteure in ihrem Alltag? Einmal in der Woche bietet „Zwischen den Zeilen“ einen Blick hinter die Kulissen.

Noch achteinhalb Wochen, dann sind die Bürger wieder einmal gefragt: Am 26. Mai wird über die künftige Besetzung der Gemeinderäte und des Kreistags entschieden. Das ist zwar noch eine Zeitlang hin, die Wahlkampfmaschinerie kommt allerdings so langsam in Gang. Die meisten Kandidatenlisten liegen mittlerweile auf dem Tisch, an Informationsständen werden Prospekte unters Volk gebracht, Pressemitteilungen finden den Weg in die Zeitungsredaktionen.

Das gilt auch für die HZ, und die verfährt angesichts der Fülle der an sie gerichteten Schreiben nach gewissen Grundsätzen. So sprengen mehrseitige Abhandlungen schlichtweg den Rahmen, weshalb es Aufgabe der Redakteure ist, Kürzungen vorzunehmen. Damit sind die Autoren nicht immer einverstanden, aber das liegt in der Natur der Sache.

Wenig hilfreich sind auch ausschweifende Besinnungsaufsätze über das Leben an und für sich, denn es soll sich bei der Zeitungslektüre ja niemand langweilen. Besonders wichtig deshalb: Was zu sagen ist, sollte einen örtlichen Bezug haben. Das ist gerade bei der Kommunalwahl eigentlich eine Selbstverständlichkeit: Die Bewerber kommen ja von hier und beschäftigen sich fast zwangsläufig mit Themen aus ihrem unmittelbaren Umfeld – und damit dem der Leser.

Anders sieht das mit Blick auf die Europawahl aus, die ebenfalls am 26. Mai ansteht. Die Parteien warten jetzt nach und nach auch in Heidenheim und Umgebung mit mehr oder weniger prominenten Köpfen auf. Mitunter ist unbestreitbar ein politischer Hochkaräter darunter. Aber eben aus europapolitischer Sicht. Und wenn der Gast aus Brüssel oder Straßburg keine spezifisch Heidenheimer Themen behandelt, sondern dieselben wie an zig anderen Orten und in zig überregionalen Medien auch, dann nehmen wir uns durchaus die Freiheit, auf ein Interview zu verzichten.

Um Missverständnissen vorzubeugen: Namen sind Nachrichten, ja. Und Sachverhalte sind oft am verständlichsten, wenn man sie mit Personen verknüpft. Aber die Lokalredaktion einer Zeitung befasst sich eben, wie der Name schon sagt, mit lokalem Geschehen oder den konkreten Auswirkungen andernorts getroffener Entscheidungen. Wer etwas mitteilen möchte, muss sich daran messen lassen

Das sind wir unseren Lesern schuldig, und daran rütteln wir auch nicht.