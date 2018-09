Kreis Heidenheim Denkmaltag: Entdecker hatten die Qual der Wahl

Geschichte aller Orten

Nicht nur in Königsbronn gab es Einblick in die Lokalgeschichte. In Dischingen drehte sich alles um die Härtsfeld-Museumsbahn: Neben der Möglichkeit, mit der Bahn zu fahren, konnten man sich im historischen Bahnhofsgebäude umsehen. Besichtigt werden konnte auch die Burg Katzenstein. Bei Führungen gab es viel über die Stilepochen Romanik, Gotik und Renaissance zu erfahren.

Um die Renovierung eines historischen Gemäuers ging es bei den Führungen durch das Schloss Brenz. Peter Renner, Vorsitzender des Fördervereins Schloss Brenz, führte interessierte Besucher durch das Schloss oder zeigte den imposanten Dachstuhl. Ebenso besichtigt werden konnte die evangelische Martinskirche in Söhnstetten. 1856 im neoromanischen Stil erbaut, ist sie fast originalgetreu erhalten.

Auch die evangelische Michaelskirche in Schnaitheim, die Wasserkraftanlage Gauger in Herbrechtingen sowie die Alte Mühle in Burgberg und die Kaltenburg präsentierten sich.