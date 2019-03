Wie man naturschonend ein Gewässer unterhält, darüber berieten sich Fachleute der Gewässerwirtschaft. Ins Eselsburger Tal waren auch Fachleute aus Schwäbisch Gmünd gekommen.

Die europäische Wasserscheide verhindert zuverlässig, dass Jagst und Brenz ihre Wässer vermischen können. Nichtsdestotrotz sind die Landkreise Ostalb und Heidenheim Nachbarn. Und weil man als Nachbarn voneinander lernen kann, gibt es seit den 1980er-Jahren auch eine Gewässernachbarschaft.

Der jährlich ausgerichtete Nachbarschaftstag dient der Fortbildung aller, die in den örtlichen Betriebshöfen oder Ämtern mit dem Unterhalt von Gewässern befasst sind. Getagt haben diese Woche die Kollegen aus dem Altkreis Schwäbisch Gmünd und dem Landkreis Heidenheim im Herbrechtinger Rathaus und anschließend im Eselsburger Tal in Sichtweite der Burg Falkenstein.

Steckbriefe für naturschonende Verfahren

Melchior Rettenmeier vom Regierungspräsidium Stuttgart hatte vormittags den örtlichen Fachleuten „Steckbriefe“ vorgestellt, welche naturschonende Verfahren bei der Unterhaltung von Gewässern beschreiben. Nachmittags ging es von der Theorie in die Praxis und damit an die Brenz.

Just am Jägersteg, wo im September 2011 der damalige Regierungspräsident Johannes Schmalzl den Auftakt zur Renaturierung des Flusses im Bereich Herbrechtingen verkündet hatte, sammelten sich die Fachleute, um einen prüfenden Blick auf das veränderte Gesicht der Brenz zu werfen. Auf einer Länge von 800 Metern war der in den 1960er-Jahren kanalisierten Brenz durch zwei neue Schlingen wieder ein naturnahes Bett gegeben worden. 1,5 Millionen Euro hat das Land allein für diesen ersten Abschnitt ausgegeben.

Erster Blick fällt auf Biber-Baum

Dass der erste Blick der Besucher auf einen aktuell vom Biber angenagten Baum am Ufer fiel, öffnete rasch ein zusätzliches Gesprächsfeld. Seit der Renaturierung bleibt die Brenz im Eselsburger Tal abgesehen von einigen Kontrollgängen weitgehend sich selbst überlassen. Sie soll sich frei entwickeln können, meinte Rettenmeier, also zu sich selbst finden. Was aber dem Experten des RP nicht so gefiel, war, dass das Ufer am Falkenstein fast baumlos ist. Mehr Schatten würde das Wasserkraut nicht so aufkommen lassen, zudem brauchten auch Fauna und Flora solch kühle Stellen.

Dass die Bäume selten geworden sind, liegt einmal am nagenden Biber, zudem an den Motorsägen, mit denen vor acht Jahren die nicht standortgerechte Pappelallee gefällt worden ist. Rettenmeier sprach von der Notwendigkeit eines Gleichgewichts zwischen dem Hunger der Biber und einem für sie in Ufernähe erreichbaren Baumbestand. „Etwas mehr Holz wäre optimal.“

Worauf Rettenmeier vor allem den Blick der Fachleute lenken wollte, waren die künstlich in den Fluss gesetzten Buhnen, welche für unterschiedliche Strömungen sorgen. Dies wiederum hat zur Folge, dass je nach Ausrichtung der Buhne sich kiesige, flache Wasserbereiche oder tiefe Gumpen bilden. So würden in der Brenz für unterschiedliche Arten gute Lebensbedingungen geschaffen. „Schöner kriegen wir es nicht hin. Das ist genau das, was wir wollten.“

Schlangen mögen warme Steine

Gebaut wurden die Buhnen aus unterschiedlichen Materialien, aus Stein oder Holz etwa. Die warmen Steine etwa würden Schlangen schätzen, wenn sie sich aufwärmen wollten.

Zu früh ist es für Rettenmeier noch, die Wasserqualität der Brenz in Zeiten vor und nach der Renaturierung zu gliedern. Anspruch sei es aber schon, dass sich die Qualität verbessere. Gute Chancen sieht Rettenmeier dafür auch deswegen, weil sich die Brenz im Eselsburger Tal durch ein Naturschutzgebiet schlängelt, also wenig Störeinflüssen ausgesetzt ist. Dass, wenn Menschen sich nicht mehr aktiv um die Brenz kümmern, ein eigens angelegter Arm für ein Altwasser auch einmal verlanden könnte, ist ein Risiko, das der Gewässerfachmann Rettenmeier zugunsten einer natürlichen Entwicklung der Brenz hier gern eingeht.