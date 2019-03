In der Abteilungsversammlung wurden Patrick Dänner und Raphael Sing als neues Führungsduo gewählt.

36 Aktive, Mitglieder der Altersabteilung sowie der Jugendfeuerwehr waren zur letzten von Kommandant Martin Schmidt geleiteten Abteilungsversammlung gekommen. In den Jahresberichten gingen Schmidt und sein Stellvertreter Tobias Schuler auf das Jahr 2018 ein, in dem wenig Einsätze zu bewältigen waren. Neben dem normalen Übungsdienst wurden auch wieder Arbeitsdienste wie Pflegemaßnahmen und Sicherungen von Veranstaltungen übernommen. Hervorgehoben wurde das Stadlfest, das mit viel Engagement der Mitglieder auf die Beine gestellt wurde.

Jugendwart Benjamin Weber gab anschließend der Versammlung einen Einblick in die Arbeit der Jugendfeuerwehr. Fünf neue Mitglieder wurden aufgenommen. Max Gayer berichtete als Vorsitzender der Altersabteilung über die Aktivitäten 2018. Den Kassenbericht erstattete Christian Zengerle.

Hauptkommandant Hartmut Müller leitete die Neuwahl der Kommandanten. Bei der geheimen Wahl wurden als neuer Abteilungskommandant Patrick Dänner und als sein Stellvertreter Raphael Sing gewählt. Des Weiteren wurden Max Gayer und Vitus Gruber als Leiter der Altersabteilung, Benjamin Weber und Markus Willi als Leiter der Jugendfeuerwehr sowie die Kassenprüfer Vitus Gruber und Julia Ehnle in ihrem Amt bestätigt.

Hartmut Müller berichtete über den aktuellen Stand in der Gesamtwehr und ging auf die Beschaffung des neuen LF 10 für die Abteilung Demmingen ein. Er dankte den bisherigen Kommandanten Martin Schmidt und Tobias Schuler für die Zusammenarbeit in den vergangenen zehn Jahren. Dem schloss sich Ortsvorsteher Stefan Kragler an. Als Anerkennung überreichten die neuen Kommandanten ihren Vorgängern Geschenkkörbe.

Bei den Ehrungen gratulierte Schmidt seinem Kameraden Anton Schuler für 50 Jahre Dienst bei der Feuerwehr Demmingen.

Die neue Führung gab einen Ausblick auf die bevorstehenden Aufgaben und hob hervor, dass mit dem in wenigen Wochen kommenden neuen Feuerwehrfahrzeug und dem anstehenden 200-jährigen Bestehen im nächsten Jahr neue Herausforderungen bevorstehen.

Mit einem Bildervortrag von Max Gayer klang die Versammlung aus.