Am Pfingstmontag findet wieder das traditionelle Kinderfest in Nattheim statt.

„Bücher/Buchfiguren“ – so lautet das Motto des diesjährigen Nattheimer Kinderfests. Die Veranstaltung beginnt am Pfingstmontag, 10. Juni, um 12.30 Uhr mit einem ökumenischen Kinderfest-Gottesdienst in der Martinskirche. Anschließend formiert sich der Festzuges vor der Kirche – Abmarsch ist dann um 13 Uhr.

Der Festzug führt von der Martinskirche über die Hauptstraße, Oggenhauser Straße und den Heidenheimer Weg zum Festplatz Schmaleich. Dort wird Bürgermeister Norbert Bereska die Festgemeinde begrüßen, im Anschluss daran finden die Aufführungen und Spiele der Grundschüler statt, bevor es zum Festtagshock übergeht.

Erstmals eine eigene Spielstraße

Zahlreichen Standinhaber werden wieder bemüht sein, die Wünsche der Gäste zu erfüllen. Es gibt den traditionellen Kletterbaum und ein buntes Unterhaltungsangebot. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls wieder gesorgt. Musikalisch wird das Fest von den Musikvereinen Nattheim und Auernheim umrahmt.

Erstmals veranstaltet der Elternbeirat der Wiesbühlschule eine Spielstraße zum Kinderfest. Es gibt verschiedene Stationen zum Austoben. Die Spielstraße wird im Anschluss an die Vorführungen stattfinden. Bei schlechterm Wetter finden die Aufführungen der Kinder in der Ramensteinhalle statt. Im Anschluss daran gibt es ein gemütliches Beisammensein im Breamanest, Daimlerstraße 1/1 in Nattheim.

Kostenloser Pendelverkehr

Um besonders den älteren und gehbehinderten Bürgern den Besuch des Kinderfestes zu erleichtern, ist auch in diesem Jahr wieder ein kostenloser Bus-Pendelverkehr eingerichtet. Der Bus fährt ab 13.30 Uhr bis 18.30 Uhr stündlich zum Kinderfestplatz und zurück.

Die Route: Ab der Haltestelle Albrecht-Ritz-Straße über die Haltestellen Sachsenstraße, Alemannenstraße, Heidenheimer Straße, Goethestraße, Lindlestraße und an der Ecke Rosenstraße. Rückfahrmöglichkeiten direkt vom Festplatz Schmaleich bestehen ebenfalls stündlich von 14 Uhr bis 20 Uhr.

Die Nattheimer Bevölkerung wird gebeten, möglichst nicht mit dem Auto, sondern zu Fuß zum Festplatz zu kommen. Geparkt werden sollte nur auf den dafür ausgewiesenen Parkplätzen, die sich gegenüber dem Festplatz im Gewerbegebiet Schmaleich befinden.