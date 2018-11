Dischingen Das neue Jahresprogramm der „Arche“ ist da

Dischingen / Jens Eber

Zum 19. Mal beginnt am 20. Januar eine Saison, in der sich aufstrebende Talente und erfahrene Profis in Dischingen abwechseln.

Was? Und hierher sollen Leute kommen?“, rief der 2013 verstorbene Kabarett-Altmeister Dieter Hildebrandt dem Vernehmen nach aus, als er 2005 zum ersten Mal für ein Gastspiel in die Dischinger „Arche“ kam. Hildebrandt wusste da noch nicht, welcher herzliche Geist die Begegnungsstätte der Aktion „Freunde schaffen Freude“ erfüllt – und welche Kabarettbegeisterung die Menschen in der Region aufbringen. Hildebrandt wurde zum Fan der „Arche“ und ein Freund von „Freunde“-Gründerin Inge Grein-Feil, der weithin von den „Ingenau“ schwärmte.

Diese enge Verbindung schlägt sich auch im Kabarett-Jahresprogramm „Kultur in der Arche“ für 2019 nieder. Zuvor jedoch werden die Freunde der gut gespitzten Pointe am Sonntag, 20. Januar, mit Matthias Tretter einen weiteren alten Bekannten auf dem Härtsfeld erleben können. In seinem Programm „Pop“ blickt Tretter auf das „Zeitalter des Amateurs“, das seinen Anfang mit Castingshows und Bloggern nahm und den vorläufigen Höhepunkt mit Politik-Darsteller Trump erlebt.

Würzig-schwäbische Kleinkunst

Genau eine Woche später, am Sonntag, 27. Januar, liest der Stuttgarter Schauspieler Walter Sittler unter dem Titel „Ich bin immer noch da“ aus den zeitlosen und unvergessenen Texten von Dieter Hildebrandt. Diese Veranstaltung findet in Kooperation mit der Volkshochschule Nattheim in der Gemeindehalle Nattheim statt.

Eine weitere Woche darauf wird es am Sonntag, 3. Februar, würzig-schwäbisch, wenn Ernst Mantel mit seinem neuen Soloprogramm „Gell“ auf die kleine Kleinkunstbühne der „Arche“ steigt. Als genauer Sprachbeobachter arbeitet Ernst Mantel die mal liebenswerten, mal nervtötenden Eigenheiten seiner Landsleute fein heraus und gießt sie in Lieder und Wortbeiträge, die auch noch den ärgsten Bruddler verzücken.

Nicht Bruce Springsteen, sondern Özgür Cebe wird am Sonntag, 17. Februar, mit „Born in the BRD“ erwartet. Cebe gilt als arger Alptraum patriotischer Europäer, spricht er doch, ohne Biodeutscher zu sein, akzentfreies und sehr gewitztes Deutsch. Nach Anfängen in der Comedy hat sich Özgür Cebe mittlerweile zum Kabarett hinbewegt – und wo wäre er da besser aufgehoben als in der Dischinger „Arche“?

Im Bann der Charaktere

„Furchtlos glücklich“ ist dagegen Franziska Wanninger, zumindest, wenn man dem Titel ihres aktuellen Programms glaubt. Zum zweiten Mal nach 2017 wird die bayerische Kabarettistin am Sonntag, 17. März, in der „Arche“ zu Gast sein. Wanningers Talent, scheinbar mühelos zwischen unterschiedlichsten Charakteren hin und her zu springen, dürfte das Publikum auch dieses Mal in ihren Bann ziehen.

Harmoniesüchtig zu sein, ist eigentlich keine gute Eigenschaft für einen Kabarettisten. Schließlich ist eine gewisse Konfliktfreudigkeit der Ursprung guter Pointen. Man darf aber wohl annehmen, dass sich der Titel „Harmoniesüchtig“ von Olaf Bossis aktuellem Programm allenfalls auf die musikalischen Teile bezieht, die Texte sind vielmehr von einem genauen Blick auf unsere heutige Gesellschaft geprägt. Zu erleben ist dies am Sonntag, 7. April, in der „Arche“.

Als Shootingstar der bayerischen Kabarettszene gilt Martin Frank, und damit gehört er fast zwangsläufig auch auf die Kleinkunstbühne in Dischingen. Am Sonntag, 5. Mai, stellt Frank sein Programm „Es kommt, wie's kommt“ vor, und auch er verspricht einen kritischen Blick auf eine Gesellschaft mit ihren Auswüchsen zwischen überbordender Karrieregeilheit und anonymem Wohnen.

Ebenfalls als Senkrechtstarter in der deutschen Comedyszene gilt Alain Frei, der mit seinem dritten Erfolgsprogramm „Mach dich Frei“ am – Obacht! – Samstag, 18. Mai, ab 20 Uhr in der „Arche“ zu erleben sein wird. Der gebürtige Schweizer und Teil des Comedy-Ensembles „Rebell Comedy“ geht in seinem Programm den wichtigen Fragen der Menschheit nach: Wo kommen wir her, wo gehen wir hin, und was ist eigentlich ein „Schmutzli“?

Nach der kabarettistischen Sommerpause in der „Arche“ gibt es am Sonntag, 22. September, ein Wiedersehen mit Michael „Michl“ Altinger, einem der wohl verlässlichsten Gäste in der Dischinger Begegnungsstätte. Altinger präsentiert dann eine Vorpremiere seines neuen Programms.

Ruhe statt Weltfrieden

Mit dem hintergründig betitelten Programm „Pea®ce on Earth“ wird einen Monat danach, am Sonntag, 20. Oktober, Simon Pearce in der „Arche“ erwartet. Der bayerisch-nigerianische Kabarettist verspricht zwar nicht den Weltfrieden, aber zumindest die äußerst vergnügliche Suche nach ein wenig innerer Ruhe.

Künsten wie dem Bauchreden, Puppenspiel oder dem Schattentheater neuen Schwung zu verleihen, ist das Versprechen, das mit dem Gastspiel von Günter Fortmeier am Sonntag, 17. November, einhergeht. Diese Darstellungsformen verbindet der Träger des baden-württembergischen Kleinkunstpreises 2016 in seinem Programm „Echt sauber“ mit einem scharfen Blick auf Politik und Gesellschaft.

Vorverkauf beginnt

Alle Veranstaltungen in der „Arche“ beginnen um 18 Uhr. Der Vorverkauf für die Kleinkunstreihe beginnt am 27. November. Karten gibt es im Ticketshop im Pressehaus Heidenheim und in den HZ-Geschäftsstellen.