Herbrechtingen Das Bolheimer Brenzufer soll schöner werden

Herbrechtingen / Elena Kretschmer

Schon mit Hinblick auf das neue Baugebiet Viehweide Nord hat das Gremium beschlossen, das Gebiet ökologisch aufzuwerten.

Dort, wo der Triebwerkskanal Zöbritz und die Brenz in Bolheim aufeinander treffen, soll im März mit den Arbeiten für einen Seitenarm und eine Überlaufmulde begonnen werden. Damit wird das Brenzufer auf der Seite der Wiedenwiesen ökologisch aufgewertet. Schließlich soll an eben dieser Stelle in naher Zukunft auch das neue Baugebiet Viehweide Nord entstehen.

Dass der Auftrag an den wirtschaftlichsten der insgesamt sieben Bieter vergeben wird, ist seit der jüngsten Sitzung des Herbrechtinger Gemeinderats beschlossene Sache. Im März beginnt die Firma Hälbich aus dem bayerischen Eiselfing, die sich auf Dienstleistungen rund um Holz und Natur spezialisiert hat, mit der Arbeit. Bis Juni soll das rund 184.000 Euro teure Projekt dann abgeschlossen sein.

Bevor es mit der Aufwertung des Brenzabschnitts losgehen kann, muss allerdings noch die wasserrechtliche Genehmigung eingeholt werden. Das Verfahren läuft bereits. Hauptziel dieses Vorhabens ist es jedenfalls, eine Retentionsfläche zu bekommen. Das heißt, im Falle eines Hochwassers ist mehr Stauraum zum Schutz des neuen Wohngebiets vorhanden, das 2020 erschlossen werden soll.

Laichplatz für Amphibien

Im Zuge der Bauarbeiten soll vom Baufeld dann auch gleich der Oberboden abgetragen und der Unterboden wieder aufgebracht werden, der beim Anlegen des Seitenarms und der Überlaufmulde freigelegt wird. Anschließend wird das Gelände modelliert und das Flussbett teilweise mit Steinen aufgeschüttet. Außerdem soll ein Bereich entstehen, in dem Amphibien laichen können, Bäume und Sträucher werden gepflanzt.

Nachdem Dieter Frank, Fachbereichsleiter Bau im Rathaus, erläutert hatte, wie vorgegangen wird, meldete sich Stadtrat Martin Müller (Freie Wähler) mit der Frage zu Wort, ob das Wasser von Kanal und altem Brenzbecken überhaupt zum Befüllen des neuen Seitenarms reiche. Frank ließ ihm ein bestätigendes Nicken zukommen und erklärte: „Die Verwirbelungen, die sich bereits an dieser Stelle befinden, wurden vom Regierungspräsidium in Stuttgart so angeordnet, damit wir die Strömung besser lenken können.“ Müller weiter: „Und ein Radweg wird auch gleich mit angelegt?“ Auch dies bejahte Frank.

Ziel: Retentionsfläche

Eine tiefer liegende Fläche neben einem Fließgewässer, die im Falle eines Hochwassers als Überflutungsfläche genutzt werden kann, bezeichnet man als Retentionsfläche. Durch sie wird der Querschnitt eines Flusses erweitert und somit eine Hochwasserwelle abgeschwächt. Die Fläche wird entweder durch eine wasserbauliche Maßnahme künstlich angelegt oder ist eine natürliche Gegebenheit. Der Zufluss kann oft durch menschlichen Eingriff gesteuert und so gezielt geöffnet werden.