Herbrechtingen Das Bistro im Jurawell hat geöffnet

Herbrechtingen / Elena Kretschmer

Seit vergangener Woche können die Bade- und Saunagäste vor Ort wieder essen und trinken.

Mehr als zufrieden ist Bela Katz mit seinem Einstand im Herbrechtinger Jurawell-Bistro. „Die Gäste haben uns förmlich überrannt. Aber das war super“, sagt der neue Bistrobetreiber freudig. Vergangene Woche kam endlich das so sehnsüchtig erwartete Europäische Führungszeugnis von Katz' Lebensgefährtin Barbara Graf an. Es war das letzte Dokument, das der gebürtigen Kroatin noch gefehlt hatte, um die Konzession für das Bistro zu bekommen. Damit konnte schließlich offiziell das Gewerbe angemeldet werden und am Donnerstag in Betrieb gehen.

An den Öffnungszeiten haben Katz und Graf noch einmal gefeilt. Eigentlich hatte das Paar vorgehabt, am Montag einen Ruhetag einzulegen, doch nach reiflicher Überlegung kamen beide zu dem Entschluss, das Bistro doch von 15 bis 19 Uhr zu öffnen. Von Dienstag bis Freitag werden die Gäste ab 12 bis 21 Uhr mit Speisen und Getränken versorgt, am Samstag von 11 bis 21 Uhr und am Sonntag von 10 bis 20 Uhr.

Die Speisekarte beinhaltet Gerichte wie Pizza, Hamburger, Schnitzel, Pommes, Flammkuchen und Salate. Außerdem ist geplant, immer mal wieder etwas auszuprobieren, sei es ein Weißwurstfrühstück oder ähnliches. Für Kinder planen Katz und Graf Menüs mit Nuggets sowie spezielle Geburtstagsangebote.