Europa-Abgeordnete Dr. Inge Gräßle und Bundestagsabgeordneter Roderich Kiesewetter plädierten bei der CDU in Nattheim fürs Zusammenstehen in Europa – und gegen die AfD.

In den zehn Jahren, in denen es die Große Koalition (aus CDU/CSU und SPD) gibt, verringerte sich die Arbeitslosenzahl von sieben auf etwas mehr als zwei Millionen. Das betonte im vollbesetzten Nattheimer Bischof-Sproll-Haus der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter beim politischen Aschermittwoch seiner Partei.

Der Politiker teilte aber auch die große Angst der Bürger vor der Globalisierung. Am Beispiel der insolventen Schwäbischen Hüttenwerke Königsbronn forderte er allen Respekt und auch die Unterstützung für Menschen ein, die um ihren Arbeitsplatz kämpfen und auf die Straße gehen.

Froh zeigte sich Kiesewetter, dass Pflegekräfte in Ausbildung nicht mehr Geld mitbringen müssen, sondern während ihrer Ausbildung – wie andere Lehrlinge – Entgelt bekommen. Pflegekräfte müssten in Zukunft besser bezahlt werden und um im Beruf nicht zu verzweifeln, sollte schon bald die Fünf-Tage-Woche eingeführt werden. Nur so könne man verhindern, dass Pflegekräfte aufgeben.

Eine klare Absage erteilte der Redner den Plänen von Arbeitsminister Hubertus Heil, der „eine Respektrente ohne Bedürftigkeitsprüfung“ einführen wolle. Die Pläne der CDU würden den Steuerzahler mit 500 Millionen Euro belasten; die SPD-Pläne würden 4,8 Milliarden kosten.

Aufruf an die Wahlhelfer

Der Politiker verwies aber auch darauf, dass die Große Koalition begonnen habe, das Dilemma des sozialen Wohnungsbaus zu lösen. Man suche neue Regeln, um die Verfahren für diese Neubauten zu vereinfachen und zu beschleunigen.

Weitere Themen waren Afrika und die Gefahr, die durch die steigende Einflussnahme Chinas dort heraufzieht. Der Redner grenzte sich klar zur SPD ab, sie werde sich als Steuererhöhungspartei profilieren. Kiesewetter war für die Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Und zwar für alle. Dafür müsse der Staat in Zukunft sparsamer wirtschaften.

Die Bürger sind die wichtigsten Wahlhelfer

Die Europa-Abgeordnete Dr. Inge Gräßle begann im Blick auf die Europa-Wahl am 25. Mai mit einem flammenden Appell an ihre Zuhörer: „Sie sind meine wichtigsten Wahlhelfer. Wir dürfen die Wahlentscheidung nicht der Brexitpartei AfD und deren Gefolgsleuten überlassen.“ Diese seien hochmotiviert und nicht für Europa. Sollte es zum Brexit der Briten kommen, befürwortet Gräßle eine entsprechende Grenzkontrolle auf der Grünen Insel, damit nicht über Irland minderwertige Produkte aus China oder andere landwirtschaftliche Produkte in die EU eingeführt werden, „die wir nicht brauchen können“.

Das ausgehandelte Übergangsabkommen könne nicht geändert werden. Die, die rauswollen aus der Europäischen Union, hätten keinen Plan, unterstrich Gräßle und forderte unter starkem Beifall: „Wir müssen zusammenhalten, denn nur gemeinsam sind wir stark. Frühere Freunde erheben jetzt Zölle. 54 Prozent der Firmen erwarten einen Handelskrieg mit den USA.“

Klare Worte fand die Rednerin für die AfD und deren Parteitag jüngst in Heidenheim: „Wenn eine andere Partei sich so etwas geleistet hätte, würden ihr reihenweise die Mitglieder davon laufen . . . Die Finanzen der AfD sind so undurchsichtig wie eine Burka. Diese Burka muss weg . . . Die Rechten haben kein Interesse an Europa.“

Im Blick auf die SPD und deren ins Gespräch gebrachte „Respektrente“ warnte Gräßle, sich nicht täuschen zu lassen: „Das Vorhaben ist systemfremd und nicht bezahlbar.“ Gräßle will die Bedürftigkeitsprüfung, denn schließlich hole sich der Staat die finanziellen Leistungen anderswo wieder.

Schließlich die Fake-News, die – so die Politikerin – von China, Russland und Amerika verbreitet würden und Einfluss auf die Europawahl nähmen: „Europa ist das Beste, was Deutschland passieren konnte und uns mehr Wohlstand durch den europäischen Markt beschert hat.“

Bei einer regen Diskussion ging es um die Zahl der Abgeordneten im Bundestag und im Europa-Parlament. Dort sind es 751 Abgeordnete aus 212 Parteien. Diskutiert wurde über die Bundeswehr und den Klarstand des Großgeräts sowie über das Segelschulschiff Gorch Fock im Dock der Werft in Elsfleth und die Politikverdrossenheit sowie die Aufrüstung der Schulen mit Tablets.

Ein Unternehmer aus Giengen beklagte den bürokratischen Aufwand, wenn Monteure möglichst sofort in Frankreich tätig werden müssten. In dem Zusammenhang kritisierte Gräßle Frankreich, das mit Formularen seinen Markt abschotte.

„Wir wollen Politik, die den Menschen hilft“

Viel Beifall bekam Nattheim Bürgermeister Norbert Bereska mit seiner Forderung: „Stampft endlich das Statistische Landesamt ein.“ Begründung: Die Leute liegen voll daneben mit ihren Prognosen über die Entwicklung der Kommunen. Für Nattheim seien 5800 Einwohner vorhergesagt gewesen. Inzwischen seien es längst 6300. Außerdem fehlten im Land 6000 Lehrer, 6000 Polizisten und 38 000 Wohnungen: „Wir wollen eine Politik, die die Menschen zum Ziel hat und ihnen hilft“, mahnte Bereska die Politiker.

Am meisten ärgert den Schultes aber, dass der Verein im Kampf gegen atomare Zwischenlager 300 Prozent mehr GEZ-Gebühren bezahlen soll. Als Vorsitzender des Vereins sei er für 60 Gemeinden in zwei Landkreisen zuständig und verstehe dieses Begehren nicht.