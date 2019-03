In der frühzeitigen Berufsorientierung an Schulen sieht Landtagsabgeordneter und Bäckermeister Martin Grath einen wichtigen Baustein dafür, dass Schüler am Ende der Schulzeit wissen, wie es künftig weitergehen soll.

So konnten Schüler der fünften Klasse live im Klassenzimmer das Bäckerhandwerk kennenlernen.

Die Egauschüler erfuhren einiges über Bestandteile des Teigs und über Zubereitungsarten. Sie formten mit Begeisterung Knoten und verkosteten die eigenhändig geformten Backwaren. Auch Bürgermeister Alfons Jakl, der mit Martin Grath beim Backen in der Arche bereits ein eingespieltes Team bildet, kam in den Genuss einer Kostprobe. Schulleiterin Heidrun Abele und die Klassenlehrer Bernd Unglaub und Philipp Kohnle waren beeindruckt von der Freude, mit der sich die begeisterten Kinder beim Backen engagierten.