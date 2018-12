Sontheim/Brenz Das Aus für den Gesangsverein ist besiegelt

Sontheim/Brenz / pm

Der Gesangverein Brenz löst sich zum Jahresende auf.

Der Gesangverein 1877 Brenz hat bei seiner 141. Hauptversammlung das letzte Kapitel seiner Vereinsgeschichte aufgeschlagen: Der Verein, ein reiner Männerchor, wird zum 31. Dezember des Jahres aufgelöst. Diesem schriftlich eingereichten Antrag stimmten bei dem Treffen alle 19 anwesenden Mitglieder zu.

Insgesamt hat der Verein aktuell 67 Mitglieder, davon 13 aktive Sänger – zu wenige, um den Verein am Laufen zu halten. Und weitaus weniger als in vergangenen Jahren: Zu Hochzeiten vor etwa 35 Jahren hatte der Gesangverein zwischen 120 und 130 Mitglieder. Zuletzt war das Interesse an dem Männerchor – gesungen wurden alte und neue Lieder sowie Schlager – aber über Jahre hinweg rückläufig. Die älteren Mitglieder seien „weggestorben“, jüngere nicht genügend nachgekommen. Mit dem Gedanken, den Verein aufzulösen, habe man daher schon länger gespielt.

Bürgermeister Matthias Kraut dankte dem Verein und dessen Mitgliedern für jahrzehntelange Mitarbeit in der Gemeinde und bedauerte, dass sich der alteingesessene Verein aus Mangel an Sängern und Überalterung auflösen wird. Insbesondere erwähnte er das Singen bei Vereinsfesten, der Altenfeier und Beerdigungen in Brenz. Er sagte dem Verein zu, sich um dessen Chronik, Liedgut und Vereinsfahne mit Fahnenbändern zu kümmern.

Noch eine letzte Ehrung

Über eine Ehrung des Ehrenvorsitzenden Matthäus Lindenmayer durften sich Vorsitzender Gert Höfel und Schriftführer Kurt Kroisandt freuen. Beide wurden für 40 Jahre aktives Singen mit der Ehrennadel des Schwäbischen Sängerbundes und für langjährige Mitarbeit im Vorstand des Gesangvereins ausgezeichnet.