Der Verein Herbrechtingen/Alb plant auch im laufenden Jahr viele Aktionen.

Jede Woche ist bei den Landfrauen Herbrechtingen/Alb etwas geboten. Auf stolze 28 Termine mit 128 Veranstaltungstagen ist der Verein im vergangenen Jahr gekommen, so die Bilanz der Vorsitzenden Sonja Winkler. Zur Hauptversammlung war auch die Ehrenvorsitzende der Landfrauen Herbrechtingen/Alb Marianne Beißwenger gekommen. Das jüngste Mitglied der Landfrauen ist derzeit 20, das älteste 93 Jahre alt. Vergangenes Jahr konnten acht neue Mitglieder aufgenommen werden.

Schriftführerin Iris Uhl rief die Veranstaltungen des vergangenen Jahres in Erinnerung. Ob 4-Gänge Menü oder ein Vortrag mit der Polizei über Diebstahlschutz, ob ein Vortrag aus dem Leben einer Gefängnispsychologin oder Kreativ- und Strickabende – all das fand großen Anklang.

Dank des Einsatzes des großen Helferkreises konnte in der Kasse ein Plus erwirtschaftet werden. Auch der Terminkalender 2019 enthält wieder eine breite Palette interessanter Angebote. Darunter ist zum Beispiel der Gartenflohmarkt in Heuchlingen. Ebenso sind ein Wellnesswochenende in Bad Waldsee oder Kreatives aus Ytong für Jung und Alt dabei.

Ehrungen und ein Dankeschön

Für 30-jährige Mitgliedschaft bei den Landfrauen ehrte der Verein Gisela Mack aus Dettingen, Paule Maier aus Herbrechtingen, Gertrud Sept aus Dettingen, Berta Baier aus Dettingen und Edeltraut Jungbauer aus Herbrechtingen. Für 20 Jahre wurden ausgezeichnet Maria Keck und Elsa Wiedenmann aus Hausen, sowie Gertrud Wintermayr aus Dettingen.

Abschließend zeigte Bärbel Häberle in einer Bilderschau die Höhepunkte des vergangenen Jahres und bedankte sich bei Sonja Winkler für ihren Einsatz bei den Landfrauen. gt