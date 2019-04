Am Samstag, 27. April, findet ab 20 Uhr ein Konzert mit der Oldie-Coverband „Watership Down“ im „Hirsch“ in Auernheim statt.

Am Samstag, 27. April, findet ab 20 Uhr ein Konzert mit der Oldie-Coverband „Watership Down“ im „Hirsch“ in Auernheim statt. Einige der Musiker haben schon Ende der 60er Jahre in verschiedenen Bands ihre Sporen verdient; das Feeling dieser Zeit versprühen sie auch heute noch auf der Bühne. In ihrem Programm finden sich unter anderem Songs der „Stones“, „Monkees“, „Dr. Hook“, „CCR“ genauso wieder wie Balladen der „Hollies“, Barclay James Harvest oder Neil Young. Der Eintritt ist frei.