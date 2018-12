Gussenstadt Christoph Brandmeier ist Schulleiter

Gussenstadt / HZ

Christoph Brandmeier ist nicht mehr nur kommissarisch Rektor.

An der Grundschule hat das Regierungspräsidium Stuttgart die Stelle des Schulleiters wieder besetzt. Christoph Brandmeier, bisher kommissarischer Schulleiter an der Grundschule, wurde nun zum Rektor ernannt.

Nach dem Besuch des Hellenstein-Gymnasiums in Heidenheim begann Christoph Brandmeier mit dem Studium (Mathematik und Sport) an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd. Den Vorbereitungsdienst absolvierte der Lehreranwärter am Seminar Schwäbisch Gmünd und der Lina-Hähnle-Schule in Giengen.

Erste Unterrichtserfahrungen nach dem Zweiten Staatsexamen sammelte der Pädagoge an der Heidenheimer Westschule. Zusätzlich zu seiner Lehrtätigkeit dort bewältigte Christoph Brandmeier stets auch übergeordnete Aufgaben: Er war Verbindungslehrer und Mentor für Praktikanten und Lehramtsanwärter. Nach seinem Wechsel nach Gussenstadt wurde er kommissarischer Schulleiter.