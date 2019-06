Der Knabenchor „La Escolania“ konzertiert in der Abtei Neresheim.

Der spanische Knabenchor "La Escolania del Valle de los Caidos" unter Leitung von Raúl Trincado Dayne singt in der Abteikirche Neresheim am Donnerstag, 27. Juni, 16 Uhr ein Konzert. Darüber hinaus singt der Chor während seines Gastaufenthaltes in Neresheim täglich im Gottesdienst in der Abtei von Dienstag, 25. Juni, bis Freitag, 28. Juni, jeweils um 9 Uhr. Der Knabenchor der Abtei Heilig Kreuz besteht aus rund 50 Jungen im Alter zwischen acht und 16 Jahren und singt gregorianische Choräle und sakrale und profane Polyphonie.