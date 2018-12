Dischingen Chance für beide - Dischinger Friseurin bildet Inderin aus

Dischingen / Catrin Weykopf

Im Friseurhandwerk gibt es kaum Nachwuchs. Simone Wörrle-Truffelini hat für ihren Salon in Dischingen dank der 3+2-Regelung nun eine Frau in Ausbildung, die hätte abgeschoben werden sollen.

Simone Wörrle-Truffelini hat wahrlich genug zu tun. Sie ist Geschäftsführerin von vier Friseurfilialen und beschäftigt 45 Mitarbeiter. Die Zeit, am Stammsitz in Dischingen selbst noch mitzuarbeiten, hat sie dennoch. Und dort nimmt sie sich auch die Zeit für das Gespräch über ihre neue Auszubildende.

Seit Beginn des Lehrjahrs 2018 macht Rajbir Kaur aus Indien eine Ausbildung bei Wörrle-Truffelini. Kaur lebt mit ihrer Familie seit 2013 in Deutschland. Sie floh aus Indien, weil ihr dort droht, aus Gründen der Ehre ermordet zu werden. Kaurs Mann stammt aus einer andere Kaste als sie. In Indien ist eine Heirat über Kastengrenzen hinaus bis heute ein klarer Verstoß gegen gesellschaftliche Regeln – auch wenn das Kastenwesen offiziell abgeschafft ist. Zwei von Kaurs Cousinen wurden deswegen ermordet.

Heute lebt Kaur mit ihren zwei kleinen Kindern und ihrem indischen Mann in Dischingen. Weil Indien aber als sicheres Herkunftsland gilt, sollte die ganze Familie abgeschoben werden. Auch ein Härtefallantrag wurde abgelehnt. Dann kam die allerletzte Chance für Kaur: Eine Ausbildung.

Friseursalon und Berufsschule

Lydia Appel, eine ehrenamtliche Helferin der Dischinger Arche stellte den Kontakt zwischen Friseurmeisterin Wörrle-Truffelini und Kaur her. Seit September arbeitet die 34-jährige Inderin nun einmal pro Woche im Friseursalon Wörrle, alle 14 Tage zudem samstags. Dazwischen besucht sie die Berufsschule in Heidenheim. Die Ausbildung ermöglicht Kaur und ihrer Familie, für drei Jahre in Deutschland geduldet zu werden. Und für Wörrle-Truffelini bedeutet es: Eine Auszubildende, die mit vollem Eifer bei der Sache ist.

„Wir haben es sehr schwer, Nachwuchs zu finden“, sagt Wörrle-Truffelini, die in dritter Generation im Friseurhandwerk selbstständig ist. „Wir hatten Jahre, in denen hatten wir nicht einen einzigen Azubi.“ Das Image des Friseurhandwerks habe jahrelang unter Preisdumping gelitten. Mit spürbaren Folgen – gerade im Bereich Nachwuchs, so Wörrle-Truffelini.

Einfach war es allerdings nicht, bis Kaur im Dischinger Salon anfangen konnte. Die größte Hürde vorab: Das Antragsverfahren und die Klärung der rechtlichen Situation. „Ich hätte all diese bürokratischen Dinge nie schaffen können“, berichtet Wörrle-Truffelini. „Zum einen, weil ich niemals die Zeit dazu hätte, zum anderen, weil es sehr komplex ist.“ Dass einem als Betrieb bei der Entscheidung für einen Flüchtling als Azubi geholfen werde, habe sie zudem nicht feststellen können. Im Gegenteil. „Ich habe nirgends kompetente Hilfe oder Beratung gefunden“, so Wörrle-Truffelini. „Und eins ist auch klar“ fügt sie an. „Ein Flüchtling selbst kann dieses Verfahren bis zur Genehmigung erst recht niemals alleine schaffen.“

Im Falle von Rajbir Kaur war es Siggi Feil von „Freunde schaffen Freude“, der die Bürokratie bezwang bzw. das Verfahren anstieß. Den eigentlichen Antrag auf die Zulassung zum 3+2-Verfahren stellte schließlich ein Anwalt.

Einige Unsicherheit

„Das Schlimmste für mich als Geschäftsfrau war die Unsicherheit“, sagt Wörrle-Truffelini. „Klappt das jetzt oder klappt das nicht? Man muss ja auch planen.“ Am Ende klappte es, Kaur bestand die zwingend erforderliche A2-Deutschprüfung und alle Anträge wurden bewilligt.

Und wie funktioniert es in der Praxis? Wörrle-Truffelini ist bisher sehr zufrieden. „Man merkt, dass es ihr Spaß macht und sie sehr engagiert ist“. Zu den Aufgaben von Kaur gehören im ersten Lehrjahr Haarewaschen, das Auftragen von Haarkuren, das Zupfen von Augenbrauen, das Fegen des Salons nach jedem Haarschnitt und in Kürze auch das Auftragen von Haarfarbe und die Assistenz bei Dauerwellen.

Kaur selbst ist ebenfalls froh. Schon in Indien hatte sie im Bereich Kosmetik gearbeitet, bringt Vorkenntnisse mit. Und die Sprache? „Ich verstehe eigentlich alles“, sagt Kaur. Und auch das Sprechen werde immer besser, so Wörrle-Truffelini. Dies bestätigen auch die Kolleginnen und Kunden im Salon.

Ein Wagnis also, das sich gelohnt hat? Für Wörrle-Truffelini bisher in jedem Fall. „Ich würde das mit Frau Kaur sofort wieder machen und auch Kollegen aus der Branche raten, es zu probieren“, sagt sie. „In der heutigen Zeit muss man über den Tellerrand hinausschauen.“

Duldung durch Ausbildung: Die 3+2-Regelung

Ausreisepflichtige Flüchtlinge können auf Grundlage der so genannten 3+2-Regelung eine Berufsausbildung machen und werden während dieser Zeit geduldet, also nicht abgeschoben. Nach Abschluss der Ausbildung kann der Betrieb die Person für zwei Jahre übernehmen. Für diese Zeit bekommt der Flüchtling eine Aufenthaltsgenehmigung.

Die Regelung im deutschen Aufenthaltsgesetz gibt es seit August 2016. Sie soll verhindern, dass Flüchtlinge während einer schon begonnenen betrieblichen Ausbildung das Land verlassen müssen.

Anwendung findet die Regel nur, wenn ein Asylantrag bereits abgelehnt wurde. Flüchtlinge, deren Asylantrag noch läuft, können nicht auf Basis der 3+2-Regelung eine Ausbildung beginnen. Voraussetzung ist zudem das Bestehen einer Deutschprüfung auf dem Niveau A2.

Die praktische Umsetzung der 3+2-Regel ist komplex. Daher können oben genannte Kriterien nicht immer angewandt werden. Oft muss über jeden Einzelfall gesondert entschieden werden.

Der Handwerkstag Baden-Württemberg empfiehlt seinen Mitgliedern wegen der Komplexität der Regelung und des Verfahrens Flüchtlinge in Ausbildung zu nehmen, deren Asylantrag bereits positiv beschieden wurde, um die Rechtsunsicherheit für den eigenen Betrieb zu minimieren.