Herbrechtingen Buigen-Schüler löchern Bürgermeister-Kandidaten

Herbrechtingen / Elena Kretschmer

Am Buigen-Gymnasium wurden sechs der neun potenziellen neuen Stadtoberhäupter intensiv unter die Lupe genommen. Ein Favorit kristallisierte sich bei der Fragerunde, die von Schülern moderiert wurde, nicht heraus.

Fair, geordnet und nach genauen Regeln: Besser hätte die Diskussion mit den sechs Bürgermeisterkandidaten für Mara Koch, Janik Nothelfer und Nina Scheerer kaum laufen können.

So zumindest lautete ihr Fazit, nachdem sie und ihre fast 200 Mitschüler am Buigen-Gymnasium und an der Bibrisschule Andreas Koptisch, Dennis Picknik, Florian Sapper, Annette Rabausch, Ralf Walter und Daniel Vogt zwei Schulstunden lang mit ihren Fragen gelöchert hatten.

Im Vorfeld der Befragung hatten die drei Moderatoren eigens einen Workshop zum richtigen Debattieren besucht. Das merkte man nicht zuletzt an der Glocke, die immer pünktlich nach einer Minute Redezeit ertönte, sondern auch am Einführungsspiel. Dabei mussten die Kandidaten einen angefangenen Satz zu Ende formulieren. So begann Nothelfer ganz banal mit „Neulich ist mir aufgefallen, dass . . .“. Starten durfte Vogt: „ . . . die Gegend hier wirklich schön ist – bei einen Spaziergang durchs Eselsburger Tal.“ Für einige Schüler wohl nicht aussagekräftig genug, weil ein kurzes Raunen durch den Saal ging.

Spontaner Applaus

Walter stürzte sich gleich auf das Thema Schule und verwies auf den Schulstandort Langenau als positives Beispiel. Rabausch outete sich als etwas hilflos, wenn es um Jura geht, weil sie ihrer Tochter eine Frage zu ihrem Studium nicht ganz genau beantworten konnte.

Sapper ergänzte: „ . . . man im Jurawell viel Spaß haben kann.“ Koptisch zeigte sich erstaunt darüber, wie wenig sich seit seiner Schulzeit am Gebäude verändert hatte. Und gleich einen Applaus erntete Picknik mit seiner Antwort: „ . . . es hier gar keine Raucherecke mehr gibt, so wie früher, als ich hier noch zur Schule gegangen bin.“

Somit war das erste Eis gebrochen. Den Ausblick auf die kommenden fünf Jahre nutzte die Mehrheit für politische Ziele, die Minute, um sich selbst vorzustellen, um auch ein paar private Details hinzuzufügen. „Was soll aus unserer Schule werden? Neubau? Sanierung? Wie umfangreich?“, lautete dann die erste konkrete Frage von Nothelfer. Wer etwas dazu beitragen wollte, musste die Hand heben.

„Ob Neubau oder Renovierung, das hängt in erster Linie von den Kosten ab“, begann Koptisch. Vogt ergänzte, dass für ein solches Unterfangen unbedingt die Fördersätze geprüft werden müssen. „Noch befinden wir uns in Planungsphase null, da gilt es, vor allem auch Lehrer und Schüler einzubinden.“

Diese Aussage war ein gefundenes Fressen für den Moderator, um nachzuhaken: „Diese Phase läuft jetzt seit drei Jahren. Wann geht es denn endlich mal vorwärts?“ was Vogt damit beantwortete, dass das in der mittelfristigen Planung definitiv vorgesehen sei, sich so etwas in der Politik aber immer ziehen könne. Rabausch konkretisierte: „Immer ein Projekt nach dem anderen, aber nach der neuen Bibrishalle kommt die Schule. Bis 2022 sind fünf Millionen Euro dafür vorgesehen.“

Weiteres Thema war eine potenzielle Vergrößerung der Schule im Zuge der Dreizügigkeit, und wie diese konkret aussehen könnte. Dabei brachten die Schüler auch gleich mögliche Probleme beim Bau zur Sprache, die wegen der Betonpfeiler im Boden entstehen könnten.

Dazu stellte Rabausch sofort klar: „Wir sind keine Statiker oder Bautechniker. Da müssen Fachleute ran.“ Koptisch pflichtete ihr bei, nannte aber auch eine konkretere Lösung mit einer Erweiterung Richtung Brenz. Sapper meinte: „Ich kann da jetzt keinen Standort aus dem Ärmel schütteln. Ich würde einfach einen Ideenwettbewerb veranstalten.“

Auf die Frage, wie die Kandidaten Herbrechtingen für Jugendliche attraktiver machen wollen, waren sich alle einig: die Betroffenen mehr einbeziehen. Vogt sprach von einem Jugendbeirat, Walter von einem Achterrat, Koptisch von einer möglichst zwanglosen Beteiligung über Umfragen im Internet, Rabausch schlug vor, auf dem Rathausplatz ein Beachvolleyball-Feld zu installieren, um ihn weniger steril zu machen, und Picknick sprach speziell die Mobilität an, die verbessert werden müsse. Die Jobchancen für junge Absolventen, die in ihre Heimat zurückziehen, schätzten alle sechs als hervorragend ein.

Ein Schüler aus dem Publikum traf mit seiner Frage ins Schwarze, als er sich nach dem Buigen-Center und dessen möglicher Zukunft erkundigte. Rabausch sprach gleich von einer „riesengroßen Narbe“, die sich über viele Jahre hinweg entwickelt habe.

Vogts Idee wäre, zunächst die Eigentumsverhältnisse zu klären und dann zu „gestalten statt verwalten“. Walter wurde konkreter und schlug vor, die Begegnungsstätte dort unterzubringen, als Ort für Jung und Alt. Sappers Vision: ein Ärztezentrum. Daran knüpfte das Publikum sofort an. „Wie wollen sie denn dem Ärztemangel entgegenwirken?“, wollte ein Schüler wissen. Ein Ärztehaus oder eine an die Stadt angegliederte GmbH waren die Antwort.

Kein klarer Favorit

Selbst das abschließende Wahlplädoyer aller Kandidaten überzeugte am Ende nicht alle. „Für mich gibt es keinen Favoriten, weil sie alle relativ ähnliche Antworten gegeben haben und eher vage geblieben sind“, sagte eine Schülerin. Ein Mitschüler ergänzte: „Sie haben's halt alle unterschiedlich verpackt. Aber man konnte sich trotzdem ein gutes Bild machen, wie jeder so tickt.“ Eine Schülerin hingegen hatte ihren Favoriten gefunden: „Daniel Vogt. Er hatte gute Argumente und hat auch immer davon gesprochen, uns einzubeziehen.“