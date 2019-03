Zang Königsbronner Straße: Ende März beginnen die Bauarbeiten

Zang / Gerhard Stock

In Zang informierte die Gemeinde Königsbronn über künftige Vorhaben. Unter anderem werden 1,7 Millionen Euro in den Hochwasserschutz und in Raser-Bremsen investiert.

Noch sehr lebendig ist in Zang die Erinnerung an das Hochwasser, das Ende Mai und Anfang Juni 2016 entgegen allen Erwartungen ausgerechnet den höchstgelegenen Königsbronner Teilort heimsuchte.

Es „schoss“ geradezu durchs Dorf, brachte den Weiher zum Überlaufen und auf dem weiteren Weg bergab vor allem auch den Anwohnern der Königsbronner Straße eine Menge höchst ärgerlicher Unannehmlichkeiten.

Leserbriefkritk an der Gemeinde, diese sei seitdem untätig geblieben, wies Bürgermeister Michael Stütz bei der Bürgerversammlung in der voll besetzten Turn- und Festhalle als nicht zutreffend zurück. Vielmehr habe man an mehreren, als kritisch erkannten Stellen korrigierend eingegriffen und für diesen Hochwasserschutz 2017 sowie 2018 in Summe bisher 835 000 Euro investiert.

Allein 0,7 Millionen Euro davon verschlang das neue Regenüberlaufbecken am Ortsende, das nun als Puffer dient und künftig dosierten Abfluss ermöglicht. Die restlichen Mittel entfielen hauptsächlich auf den Dammbau bei der Reithalle und die bauliche Veränderung des Gefälles im Bereich Brunnenstraße. Dadurch soll das Wasser hier künftig weg von den Gebäuden und zur Wiese hin gelenkt werden.

Weitere 1,7 Millionen Euro will die Gemeinde Königsbronn nun heuer speziell in den Untergrund der Königsbronner Straße sowie in die verkehrsberuhigte Neugestaltung der Fahrbahn stecken, der Baubeginn ist auf Montag, 25. März, terminiert – „sofern es nicht nochmal schneit oder friert“. In Summe, so rechnete der Bürgermeister demonstrativ vor, werde man dann also bis zum Jahresende stolze 2,545 Millionen Euro für Zang aufgewendet haben, abzüglich Zuschüssen immerhin rund zwei Millionen Euro an Eigenmitteln. „Eine Zahl, die sich sehen lassen kann“, ist Michael Stütz überzeugt.

Unter Vollsperrung

Das „Umkrempeln“ der Königsbronner Straße soll unter Vollsperrung erfolgen, nur die Anlieger dürfen in enger Absprache mit den Verantwortlichen zu ihren Grundstücken. Es wird Ersatzhaltestellen geben, umgeleitet wird vorwiegend über das Schützenhaussträßle und solange wie möglich über die Hornbergstraße. Das gelte auch für den Busverkehr und werde als machbar erachtet. Bei auftauchenden Problemen bat Jörg Bielke umgehend um Mitteilung, man werde sich sofort kümmern, versprach der Ortsbaumeister.

Wie Planer Helmut Kolb erläuterte, wird für besseren Hochwasserschutz in der Königsbronner Straße nun parallel zum weiterhin genutzten vorhandenen Kanal zusätzlich ein neuer Mischwasserkanal mit Durchmessern von 900 bis 1400 Millimeter verlegt, und zwar aus topografischen und abflusstechnischen Gründen in bis zu vier Metern Tiefe. Entsprechend groß werde der dazu notwendige Graben ausfallen.

Mit diesem neuen Kanal wachse die Abflussleistung um das Drei- bis Vierfache. Im Zuge dieses Tiefbaus sollen auch die Wasserversorgung erneuert und Leerrohre für Bretbandkabel verlegt werden. Man werde abschnittweise vorgehen und mit jedem betroffenen Anlieger Einzelgespräche führen, kündigte Kolb an. Insbesondere einen neuen Hausanschluss fürs Wasser werde man den Betroffenen nahelegen: „So günstig bekommen sie das nie wieder.“

Fahrbahn soll schmaler werden

Konkrete planerische Vorstellungen gibt es auch schon für die baulichen Maßnahmen, die Kraftfahrern künftig das zu schnelle Fahren auf der bisher offenen und geradlinigen Königsbronner Straße verleiden sollen, sowohl ortsein- als auch ortsauswärts. Eine öffentliche und abschließende Beratung dieses ebenfalls von Helmut Kolb präsentierten Gestaltungskonzeptes im Gemeinderat steht jedoch noch aus. Neben barrierefreien Querungen ist an Begrünung durch Bäume gedacht, die Fahrbahnbreite soll um 0,5 auf sechs Meter reduziert und dieser Streifen dem dann beispielsweise einseitig auf zwei Meter Breite wachsenden Gehweg zugeschlagen werden.

Deutlich bremsende Wirkung erhofft man sich auch gleich am Ortsrand von Fahrbahnversatz mit ausschwenkenden Fahrspuren. Als Neuerung eingeführt werden soll zugunsten der Auflösung einer alten Bucht und gestalterischer Aufwertung dieser Fläche der Bushalt auf der Fahrbahn. Das, so Kolb, funktioniere zum Beispiel in Nattheim oder Dischingen problemlos und werde auch hier klappen.

Mehr Druck für Tempo 30

Seitens der Bürgerschaft wünscht man sich, die Gemeinde möge im Landratsamt Heidenheim, das die Königsbronner Straße als „unauffällig“ eingestuft habe, mehr Druck für Tempo 30 und „Blitzer“ machen, im benachbarten Ostalbkreis sei bald jedes kleine Dorf damit ausgestattet. Wegen der beabsichtigten Neugestaltung einer bisher nicht genutzten Bushaltebucht fürchten einige Anlieger, ihre gewohnten Abstellmöglichkeiten für Pkw zu verlieren. Und auch ein vom Planer als erhaltenswert eingestufter Baum gefällt Anwohnern nicht. Der bringe nichts und mache „nur Dreck“. Jedes Jahr, so klagte ein Betroffener, müsse er sieben bis acht Schubkarren Laub entsorgen.

Dass der Winterdienst auf schmalerer Fahrbahn schwieriger werden kann, räumte der Ortsbaumeister ein. Jörg Bielke gab aber auch zu bedenken, dass man von der geringeren Breite den großen Rest des Jahres mehr positive Effekte habe als negative in den immer kürzer werdenden Schneewintern.