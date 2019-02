Herbrechtingen Uwe Schmidt will Bürgermeister werden

Herbrechtingen / Günter Trittner

Von Beruf ist Uwe Schmidt Kaufmann. Nun möchte der Herbrechtinger Bürgermeister werden. Er hat einige Ansatzpunkte, wie das Leben in der Stadt verbessert werden könnte.

Herbrechtingen ist eine Stadt, die eigentlich alles hat“, sagt Uwe Schmidt. Außer in wenigen Wochen einen Bürgermeister. Und der möchte Schmidt gern werden. Seit 15 Jahren wohnt der gebürtige Heidenheimer in Herbrechtingen. Er ist verheiratet hat zwei Töchter, 10 und 14 Jahre alt, und arbeitet als Kaufmann bei der Firma Hoplak in Heidenheim. Schmidt, der nun Dr.Bernd Sipple nachfolgen möchte, stand schon im Dienst der Stadt Herbrechtingen. Elf Jahre war der heute 45-jährige im Nebenjob an Wochenenden als Hausmeister in der Oskar-Mozer- und der Bibrishalle tätig. Jetzt möchte er die Stadt „mal von der anderen Seite organisieren.“ Die Liste der Verbesserungen, die ihm vorschweben, füllt eine ganze Seite.

Bürger besser beteiligen

Schmidt gehört zu den wenigen Herbrechtingern, die Sitzungen des Gemeinderats mitverfolgen. Sein kommunalpolitisches Interesse hat ihn denn auch auf den Gedanken gebracht hat, das Steuer der Kommune in die Hand zu nehmen. Gelernt hat Schmidt das Kfz-Handwerk. Vor etwa 20 Jahren schulte er zum Groß- und Außenhandelskaufmann um. Wichtig ist ihm, dass die Bürger besser am Stadtgeschehen beteiligt werden. Das soll bei Entscheidungen von Gewicht der Fall sein, aber auch wenn es etwa um den Ausbau von Straßen geht. Da gehören für ihn die Anlieger mit ins Boot. Aus Bürgerversammlungen heraus erwartet sich Schmidt auch Anregungen für die Verwaltung. Als Bürgermeister würde er regelmäßig Sprechstunden abhalten – auch in den Teilorten.

Ein Anliegen von Schmidt ist der Ausbau des öffentlichen Personenverkehrs. Es sollte mehr Busverbindungen von Bolheim und Anhausen nach Herbrechtingen geben. Für Schmidt ist dies auch wichtig, damit ältere Menschen mobil bleiben. In Bolheim gibt es ja keine Apotheke“.

Um junge Familien für Herbrechtingen zu gewinnen, würde Schmidt weiterhin Neubaugebiete ausweisen. Zudem sollte diesen Familien Nachlässe bei Kauf kommunaler Grundstücke gewährt werden. Die Kommune sieht Schmidt auch gefordert, damit sich junge Ärzte in Herbrechtingen niederlassen. Auch die Ausweisung neuer Sanierungsgebiete würde Schmidt gern beantragen. Im besonderen denkt er da an die Giengener Straße. Wichtig ist ihm die Förderung des Vereinslebens und des Ehrenamts. Bereits Kindergärten und Schulen sollten die Jugend auf die Vereine zuführen. Generell sollte das Ehrenamt besser von der Stadt honoriert werden.

Ausbauen möchte Schmidt die E-Mobilität. Er würde den Mitarbeitern im Rathaus Job-Räder anbieten, die finanziell wie ein Dienstwagen verrechnet werden. Auch ein „dezenter Ausbau“ des Tourismus steht bei ihm auf der Agenda. „Ein kleiner Punkt noch. Wenn es in der Ratstube mal wieder eine gutbürgerliche Küche geben würde, wäre das auch etwas Schönes.“

In der Freizeit in Läufer

Hobbymäßig ist Schmidt als Läufer unterwegs. 2016 hat er bei der Aktion „Lauf geht's“ mitgemacht und ist am Sport hängengeblieben. Zwei bis dreimal die Woche zieht er die Laufschuhe an.

Uwe Schmidt hautnah

Uwe Schmidt wird ebenfalls bei den öffentlichen Kandidatenvorstellungen am 8. März in der Oskar-Mozer-Halle in Herbrechtingen, am 11. März in der Alten Turnhalle in Bolheim sowie am 13. März in der Bissinger Mehrzweckhalle dabei sein. Alle drei Termine sind für 19 Uhr angesetzt.