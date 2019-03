Gegen eine Erweiterung der Gastronomie am Itzelberger See hatte sich nicht zuletzt bei der Bürgerversammlung Widerstand geregt. Bürgermeister Michael Stütz wirft den Gegnern jetzt vor, „Emotionen gepusht“ zu haben.

Ein heftiges Nachspiel hatte die lebhafte Itzelberger Bürgersammlung, die in der vergangenen Woche über die Bühne gegangen war. Nicht vor Gericht, aber in der Sitzung des Königsbronner Gemeinderates am Donnerstagabend. Der von diversen Besuchern mit Spannung erwartetete Tagesordnungspunkt „Bootsverleih am Itzelberger See“ war jedoch schnell erledigt. Unter dem Eindruck des breiten Widerstands, der bei der Bürgerversammlung gegen die geplante Gastronomieerweiterung zum Ausdruck gekommen war, hat Minigolfplatzbetreiber Oelkuch zwischenzeitlich seinen Antrag auf Aufstockung des Bestandes an Tret- und Ruderbooten von bisher zehn auf künftig zwölf zurückgezogen. Durch mehr Boote sollten insbesondere an schönen Sommertagen lange Wartezeiten vermieden werden.

Gemeinde steht hinter dem Vorhaben

Die Gemeindeverwaltung steht hinter Oelkuchs Vorhaben, negative Auswirkungen auf die Natur, insbesondere seltene Vogelarten wie zum Beispiel Zwergtaucher und Teichhuhn seien nicht zu erwarten. Durch die Schutzzone vor der Vogelinsel werde eine Störung der Wasservögel ausgeschlossen. Außerdem sei es erklärtes Ziel der Gemeinde und des Landkreises Heidenheim, den Tourismus zu fördern. Zu weiterer Erörterung dieser Hintergründe kam es aber nicht mehr, da die Erhöhung der Zahl der Boote vom Bootsverleihbetreiber nun auf Eis gelegt wurde, „bis die Parksituation am Itzelberger See geklärt ist“.

Hierzu beitragen könnte die beabsichtigte Erschließung eines neuen Parkplatzes an der Ecke Wiesenstraße/Kapellenstraße vor der Firma Speth, relativ nahe am See gelegen. Bürgermeister Stütz war entsprechender Anregung aus der Bürgerschaft nachgegangen. Nach erfolgreichem Kontakt mit der in Aufhausen lebenden Besitzerfamilie des rund 3500 Quadratmeter großen Grundstücks sieht er gute Chancen dafür, das bisher als Wiese genutzte Gelände pachten und zu einem neuen, zusätzlichen Parkplatz umgestalten zu können. Zu diesem Zweck müsse die Fläche zumindest geschottert werden.

„Emotionen gepusht“

Nicht untätig geblieben sei die Verwaltung auch hinsichtlich der Uferstraße, wo in jeder Saison das größte Parkchaos herrscht. Anlässlich der in Kürze stattfindenden großen Verkehrsschau werde man klären, auch im Gespräch mit den Hauptbetroffenen, ob und wie diese Straße gesperrt und nur noch für Anlieger offen bleiben kann. Zudem solle die Nutzung von Parkplätzen am See künftig gebührenpflichtig sein, wie auch anderenorts üblich und praktikabel.

Rückblickend auf die Bürgerversammlung in Itzelberg zeigte sich Michael Stütz sodann sehr irritiert darüber, „was da abgelaufen ist“. In seiner nun fast 30-jährigen Amtszeit als Bürgermeister habe er eine derart „aggressive Stimmung“ bisher noch nicht erlebt. Offenbar aus „subjektiven Befindlichkeiten“ heraus seien von einigen wenigen Hauptrednern, die sich vorher abgesprochen hätten, die „Emotionen gepusht“ und einige Aspekte „künstlich hochstilisiert“ worden. Am lautesten seien erstaunlicherweise diejenigen gewesen, die am weitesten weg wohnen vom See, hat der Bürgermeister beobachtet, selbst seit fünf Jahren direkt am See wohnend. Von diesen Gruppierungen dürfe man sich aber nicht beeinflussen lassen, diese verträten nicht die Mehrheit, ist Stütz überzeugt.

Zurückhaltung empfohlen

Dem früheren langjährigen Gemeinderat Rudolf Eberl (SPD), der in der Bürgerversammlung eine Unterschriftenaktion gegen die Gastronomieerweiterung angekündigt hatte, warf Stütz nicht angebrachtes kommunalpolitisches Engagement vor. Andere schon länger ausgeschiedene Ratsmitglieder wie etwa Hubert Langhammer, Helmut Fischer oder Walter Macher hätten sich dagegen stets durch konsequente Zurückhaltung ausgezeichnet. Und auch von ihm selbst, so Stütz, „werden Sie nach meiner Amtszeit nicht ein Wort zu aktuellen Vorgängen mehr hören“.

Gutgetan habe ihm, so machte sich der Bürgermeister weiter Luft, dass nach der Bürgerversammlung eine Frau auf ihn zugegangen sei und erklärt habe, sich für die Itzelberger „fremdschämen“ zu müssen, nicht alle seien so. „Niemand ist verpflichtet, dort zu bleiben, wo es ihm nicht gefällt“, schloss Michael Stütz seine Abrechnung mit den Widersachern. Diese scheuten offenbar auch nicht davor zurück, Lügen über ihn zu streuen und zu behaupten, er mache gemeinsame Sache mit den Oelkuchs.

Bisher nur nicht öffentlich

Bei der geplanten Gastronomieerweiterung handle es sich bisher nur um ein angedachtes Vorhaben, in trockenen Tüchern oder irgendwie schon fix gemacht worden sei noch gar nichts. Genau das Gegenteil aber, so brachte Arnim Bledow (Grüne) in Erinnerung, sei von den Projektbetreibern lange im Vorfeld schon behauptet worden, möglicherweise die Hauptursache für viel Ärger.

„Wir dürfen als ehemalige Gemeinderäte schon noch am öffentlichen Leben teilnehmen und unsere Meinung sagen“, hielt Ratsmitglied Gottlob Kolb (SPD), bald auch ein Ehemaliger, empört der Stützschen Nichteinmischungsempfehlung entgegen. Die Mitglieder des Gemeinderates hätten bisher keine Gelegenheit bekommen, sich öffentlich zu dem Oelkuch-Vorhaben zu äußern, lediglich nicht öffentlich. Hinter dem in der Versammlung artikulierten Widerstand stünden „sehr viele Itzelberger und nicht nur drei Familien“, bekräftigte Kolb.

Oliver Grüll (SPD) stellte abschließend betont sachlich fest, dass nun auch die Bevölkerung auf dem gleichen Informationsstand sei wie die offiziell damit Befassten.

