Am Montag hatte Daniel Vogt seinen erster Arbeitstag als Bürgermeister in Herbrechtingen.

Kurz vor 7.30 Uhr saß Daniel Vogt am Montag morgen an seinem neuen Arbeitsplatz. „Ich war schon aufgeregt“, gibt der neue Bürgermeister von Herbrechtingen offen zu. Und das nicht nur während der 25 Minuten Fahrzeit von seinem Noch-Wohnort Neresheim bis in die Rathaus-Tiefgarage. Schon am Abend war Bewegung ins Nervenkostüm gekommen, aber auch eine „große Vorfreude“.

Vergleich mit Täferrot

Inzwischen hat Vogt ein neues Passwort für den Bürgermeister-PC erhalten und der Überblick auf Verwaltungsabläufe und Zuständigkeiten in der Stadtverwaltung nimmt zu. „Es ist schon ein Unterschied, wenn man aus einem Rathaus mit zwei Mitarbeitern kommt“, zieht Vogt den Vergleich zu seiner bisherigen Wirkungsstätte Täferrot. Am Dienstag will sich Daniel Vogt allen Rathaus-Mitarbeitern vorstellen. Dazu kommt man im großen Bürgersaal zusammen.