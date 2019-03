Erstmals wird es in Hermaringen keine Fraktionen mehr geben, das führt auch zu einer Änderung des Wahlrechtes.

Mitreden, was im eigenen Ort geschieht, das möchte eigentlich jeder. Doch wenn es darum geht, das als ehrenamtlicher Gemeinderat zu tun, dann winken die meisten ab. Öffentliche und nicht öffentliche Sitzungen, dazu noch Beratungen und Besichtigungen, so viel Zeit will kaum einer investieren.

Das haben auch die Hermaringer Gemeinderäte schnell gemerkt, als sie sich auf die Suche nach Kandidaten für ihre Fraktionen machten. Karl Braun, selbst langgedienter Gemeinderat, brachte schließlich die Idee auf, eine gemeinsame Bürgerliste zu erstellen und auf Parteipolitik zu verzichten.

20 Kandidaten auf der Liste

Eine Idee, mit der sich nicht nur die anderen Fraktionen sehr gut anfreunden konnten, sondern offensichtlich doch auch etliche Kandidaten: Immerhin 20 Hermaringer ließen sich in der Nominierungsversammlung am Mittwochabend im Nebenzimmer der Vereinsgaststätte für die Gemeinderatswahl am 26. Mai aufstellen.

Gemeinderat Robert Schmid begrüßte die etwas über 30 Bürger und betonte, dass man sich sehr freue, dass sich jetzt doch so viele Kandidaten gefunden hätten. Er blickte positiv in die Zukunft. Die gemeinsame Liste sei sicher kein Nachteil für die Gemeinde, einen Fraktionszwang habe man bisher im Gremium ohnehin nicht gekannt „Bei uns stimmt jeder nach seinem Gewissen ab“, betonte Schmid.

Mehrheits- statt Verhältniswahl

Er erläuterte auch, dass, wenn es tatsächlich bei einer einzigen Wahlliste bleibt, statt dem Verhältniswahlrecht das Mehrheitswahlrecht angewendet wird. Damit sei gewährleistet, dass tatsächlich die zwölf Kandidaten mit den meisten Stimmen in den Gemeinderat einziehen.

Von den bisherigen zwölf Gemeinderäten werden vier nicht mehr zur Wahl antreten, das sind neben Karl Braun und Ernst Ortlieb auch Silke Hanak und Ute Laib. Von den 20 neuen Kandidaten sind nur vier Frauen, obwohl man sich für die Bürgerliste mehr Kandidatinnen gewünscht hätte. Derzeit sind drei der zwölf Räte Frauen. Gemeinderat Hans-Dieter Diebold stellte deshalb die Frage, ob der Frauenanteil im künftigen Gremium dadurch gefördert werden sollte, indem man die vier Kandidatinnen an den Anfang der Wahlliste setzt. In geheimer Abstimmung entschied sich die Mehrheit allerdings für eine alphabetische Aufstellung der Kandidatenliste.

Bunt gemische Liste

Ansonsten zeigte sich bei der kurzen persönlichen Vorstellung der Kandidaten, dass der künftige Gemeinderat bunt gemischt sein könnte. Altersmäßig reicht das Spektrum der Kandidaten von Ende 20 bis Mitte 50 und auch beruflich sind viele unterschiedliche Bereiche vertreten. Alteingesessene Hermaringer sind ebenso dabei wie zugezogene. Alle betonten gleichermaßen, dass Hermaringen ein Dorf sei, das jede Menge zu bieten habe und sie selbst zur weiteren positiven Entwicklung beitragen möchten.

Die Kandidaten sind (in alphabetischer Reihenfolge):

Martin Birzele, Philip Borsdorf, Gerhard Burkhardtsmaier, Kenan Cebeci, Stefan Czichon, Hans-Dieter Diebold, Martin Gansloser, Michael Gauger, Bernd Häußler, Ute Kölbel, Holger Lehmann, Thorsten Mack, Peter Müller, Wolfgang Nothelfer, Hans Ott, Robert Schmid, Mireille Schöne, Frank Weber, Stefanie Wenta und Stefanie Zengerle.

Gemeinderatswahl: Drei Fraktionen - eine gemeinsame Bürgerliste Hermaringer Räte verzichten auf Parteipolitik und hoffen dadurch auf mehr Kandidaten. Das könnte Auswirkungen auf das Wahlrecht haben.