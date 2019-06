Wünsche, Ideen und Kritik: 2500 Steinheimer ab 16 Jahren haben in den vergangenen Tagen einen Fragebogen bekommen. Darin werden sie zur Lebensqualität in ihrem Ort befragt. Der Fragebogen ist ein erster Schritt auf dem Weg zum Ortsentwicklungskonzept.

In den vergangenen Tagen haben 2500 Steinheimer einen Fragebogen in ihrem Briefkasten vorgefunden. Es ist Schritt eins auf dem Weg zu einem Gemeindeentwicklungskonzept: Das vom Gemeinderat beauftragte Planungsbüro Reschl hat die Fragebögen gemeinsam mit der Verwaltung ausgearbeitet.

Zehntstadel und Kinderbetreuung

Neben ganz allgemeinen Fragen zur Lebensqualität in der Gemeinde wird es stellenweise auch recht konkret: Was beispielsweise halten die Steinheimer von der Idee der Gemeinde, den Zehntstadel wieder einer Nutzung zuzuführen? Was von der Idee, die Söhnstetter Grundschule zu einem zentralen Standort der Kinderbetreuung auszubauen?

Ansonsten erstrecken sich die Fragen auf dem neunseitigen Bogen quer über die Themenfelder Wohnen, Arbeiten, Bildung, Freizeit und Nahversorgung: Sollten Wohnungen lieber innerorts geschaffen werden oder sollte die Gemeinde mehr Bauplätze am Ortsrand schaffen? Sollten noch mehr Gewerbeflächen ausgewiesen werden oder die bereits vorhandenen erst einmal vergeben werden? Welche kulturellen Angebote fehlen, welche Sortimente oder Filialen werden in Steinheim vermisst?

„Querschnitt durch die Bevölkerungsteile“

Dass nicht alle Einwohner der Gemeinde Steinheim befragt werden, sondern nur 2500 ab 16 Jahren, hat einen Grund: „Wir wollten einen Querschnitt durch alle Bevölkerungsteile“, sagt Corinna Götz, die sich bei Reschl Stadtentwicklung um das Konzept Steinheim 2035 kümmert. „Wir haben die Gemeinde deshalb gebeten, stichprobenartig gleich viele Menschen der jeweiligen Altersgruppen und Geschlechter auszuwählen.“ Darüber hinaus wurde darauf geachtet, dass die Teilorte entsprechend gleich behandelt werden und sowohl Einwohner mit deutschem als auch ausländischem Pass berücksichtigt werden.

Wie aufschlussreich die Befragung am Ende sein wird, hängt maßgeblich davon ab, wie viele der angeschriebenen Steinheimer daran teilnehmen. Götz, die Erfahrung mit ähnlichen Bürgerbefragungen in anderen Städten und Gemeinden hat, rechnet mit einer Rücklaufquote von 20 bis 40 Prozent. Etwa 10 bis 15 Prozent davon füllen erfahrungsgemäß ihren Fragebogen online aus.