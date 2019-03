Die Band „An Erminig“ spielt am Freitag, 5. April, ab 20 Uhr im Herbrechtigner Kloster.

Am Freitag, 5. April, um 20 Uhr spielt die Band „An Erminig“ keltische Musik im Kloster Herbrechtingen. Lange bevor es Zeitungen und andere Medien gab, wurden Nachrichten von fahrenden Sängern und Musikanten von Ort zu Ort getragen. Das Programm „Plomadeg“ greift diese Tradition auf und erzählt in Tanz-Liedern und Balladen heitere, bewegende, aber auch traurige Begebenheiten aus dem täglichen Leben der bretonischen Landbevölkerung. „An Erminig“ steht seit weit über drei Jahrzehnten für eine kontinuierliche, eigenständige Arbeit an der bretonischen Musik, stets offen für innovative Einflüsse, aber auch für den Respekt vor ihren traditionellen Wurzeln. Karten im Vorverkauf gibt es im Ticketshop der Heidenheimer Zeitung.