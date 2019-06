Vom 5. bis 7. Juli verwandelt sich Nattheim wieder in eine große Feiermeile. Der Mountainbike-Marathon erlebt dabei ein Revival, das Kinderprogramm soll ausgeweitet werden.

Die Nattheimer haben gesprochen: Matsch statt Asphalt soll es sein. Nachdem das traditionelle Radrennen auf dem Breamahock jahrelang auf der Straße ausgetragen wurde, entschied sich die Gemeinde im vergangenen Jahr dafür, den Wettkampf ins Gelände zu verlagern. Was vorrangig terminliche Gründe hatte – das Rennen hätte zeitgleich mit einem benachbarten Radrennen stattgefunden – sei laut Tobias Weber aber schon immer als Idee dagewesen.

Der Organisator und Vorsitzende des Nattheimer Kultur- und Jugendvereins ist sich sicher: „Ein Mountainbike-Rennen lockt mehr Zuschauer an, da nicht nur Profis wie beim Straßenrennen teilnehmen. Die Leute sehen gern ihre Bekannten beim Mountainbike-Marathon.“

Aus diesem Grund findet das Radrennen im Rahmen des Breamahocks auch dieses Jahr wieder unter dem Namen „Härtsfeld-Mountainbike-Marathon“ abseits der geteerten Wege statt. Ins Leben gerufen wurde die Veranstaltung von Bike Sport Nattheim. Knapp 400 Teilnehmer schwangen sich dafür 2018 auf die Räder, für dieses Jahr haben sich bislang etwa 300 Menschen angemeldet. Neben dem Rennen für die „Großen“ sollen auch kleine Radfahrer beim „Fette-Reifen-Rennen“ auf ihre Kosten kommen.

Puppentheater mit Topolino

Doch von Anfang an: Traditionell eröffnet wird der Breamahock durch Nattheims Bürgermeister Norbert Bereska am Freitag, 5. Juli, beim Bieranstich mit anschließendem musikalischen Programm. Am Samstag lockt dann der „Härtsfeld-Mountainbike-Marathon“. Neu bei der Veranstaltung ist außerdem das erweiterte Kinderprogramm: Die Gruppe „Topolino“ inszeniert beispielsweise ein Puppentheater und die Neresheimer Märchenerzählerin Carmen Stumpf verzaubert Groß und Klein in der Alten Schule.

Schmuck, Holzarbeiten und noch mehr Handgemachtes erwartet die Besucher dann am Sonntag beim Handwerksmarkt. Elf Stände haben sich für das Fest angemeldet, ergänzt wird der Markt durch das Atelier Nonnenmacher. Für musikalische Unterhaltung beim Breamahock sorgen unter anderem „Revolver“, DJ Olde, „Die Ramensteiner“, „Wanted“ sowie die Nattheimer Band „Liberty“.

Kein Breamahock ohne „Liberty“

Besonders auf Letztere freut man sich in der Gemeinde. „Man hat das Gefühl, da fehlt was, wenn die nicht da sind“, findet Norbert Bereska. Seinen Ausklang findet der Breamahock dann mit der „Original Nattheimer Blasmusik“.

Apropos Ausklang, wann beginnt eigentlich die Planung für nächstes Jahr? „Da bin ich schon drin“, verrät Tobias Weber. Die Termine bis 2024 stehen bereits fest, zahlreiche Bands seien schon vorgebucht. „Am Breamahock sind über 20 Vereine und Abteilungen beteiligt, da ist Planung sehr wichtig.“ Das liege auch daran, dass alle zwei Jahre Fußball-Welt- und Europameisterschaften in diesem Zeitraum stattfinden und man das Fest dementsprechend drumherumplanen müsse.