Die Bolheimer Sonnenstrom eG war 2005 landesweit die erste Genossenschaft zur energetischen Nutzung des Sonnenlichts. 50 Euro Vergütung erhalten heuer die Genossen.

„Der Sommer 2017 war schon sehr gut, der von 2018 nochmals besser“. Martin Müller zieht dieses Fazit nicht als Stadtförster, der er auch ist, und noch weniger aus einer Freizeit-Perspektive heraus. Müller bilanziert nüchtern als Vorstand der Bolheimer Sonnenstrom eG.

Dank vieler Sonnenstunden ist in beiden Jahren der Ertrag der von der Genossenschaft gebauten und betriebenen Photovoltaikanlagen um je fünf Prozent gestiegen. Dafür gibt es nun auf jeden für 500 Euro gezeichneten Anteil für die Genossen eine Vergütung von 50 Euro.

Aber es gab auch Jahre, da war an eine Dividende nicht zu denken. Der Aufbau neuer Anlagen hatte da Vorrang. „Wir haben den Bilanzgewinn für Investitionen genutzt.“ Über die gesamte Laufzeit gesehen, so Müller, liege die Dividende des eingelegten Kapitals bei rund drei Prozent.

„Wir brauchen neue Energien“ war der Flyer überschrieben, mit welchem eine Gruppe um Dr. Gerhard Häusler, Klaus Konold und Martin Müller in Bolheim um Unterstützer für ihre Idee zum Bau und Betrieb von Bürger-Solaranlagen warb. „Eine eigene Anlage kostete damals um die 30 000 Euro“, erinnert sich Müller. „Das konnte sich nicht jeder Hausbesitzer leisten.“ Aber einen Anteilschein von 500 Euro: Das sollte möglich sein. Am 20. September 2005 hoben schließlich 14 Gründungsmitglieder die Bolheimer Sonnenstrom eG aus der Taufe und damit die erste Genossenschaft landesweit zum Bau von Photovoltaikanlagen.

Dächer öffentlicher Gebäude sind kostenfrei nutzbar

Die Stadt, welche bereits auf der Bibrisschule eine Anlage in Betrieb genommen hatte, stand mit Bürgermeister Dr. Bernd Sipple an der Seite der Genossenschaft. Dächer öffentlicher Gebäude wurden kostenfrei zur Nutzung angeboten. Den ersten Sonnenstrom erntete die Genossenschaft vom Dach des Bolheimer Rathauses, zwei weitere kleine Anlagen folgten an noch freien Stellen auf dem Dach der Bibrisschule, bevor zuletzt im Jahr 2015 auf der alten Turn- und Sporthalle in Bolheim Module verlegt wurden. Dazu kamen im Lauf der Jahre noch rund zehn Anlagen auf privaten Dächern. „Es läuft“, freut sich Martin Müller, „aber wir werben nicht mehr um Mitglieder.“

An die hundert Genossen zählte man bei Sonnenstrom in den Anfangsjahren, mittlerweile ist der Stand bei 57. Für Müller trägt die Politik einen guten Anteil Schuld daran, dass die Begeisterung für die Photovoltaik abgeebbt ist. Zu lang und zu unklar sei in der Wirtschaftskrise 2009 der Disput geführt worden, in welchem Maß die staatliche Förderung zurückgeführt werde. Verpufft, so Müller, sei damals auch die Hoffnung, durch eine Fülle dezentraler Anlagen die Macht der großen Energiekonzerne brechen zu können. „Es ist umgekehrt gelaufen.“

Die Entscheidung, über eine Genossenschaft den Ausbau der Photovoltaik in Herbrechtingen zu forcieren, ist für Müller bis heute noch absolut richtig, auch wenn bis vor wenigen Jahren der bürokratische Aufwand riesig gewesen sei. Inzwischen seien die Regularien vereinfacht. Die Klausel, dass jedes Mitglied, egal wie viele Anteile es gezeichnet hat, nur ein Stimme hat, habe die Genossenschaft zu einer Gemeinschaft Gleicher gemacht und zuverlässig eine Übernahme durch „Investoren“ verhindert. Maximal 15 Anteile kann ein Genosse erwerben. Auch das finanzielle Risiko sei bei einer Genossenschaft überschaubar. Es bestehe bei Verlusten keine Nachschusspflicht.

Werben für mehr Sonnenernergie

Nach wie vor sieht Müller „viel Potenzial“ in der Sonnenenergie. Er findet sich damit an der Seite von Prof. Dr. Martina Hofmann von der Universität Aalen, welche für den Landkreis und seine Kommunen ein integriertes Klimaschutzkonzept entwickelt hat. Auch diese warb darin für eine stärkere Nutzung der Sonnenenergie. Diese Aufgabe sieht Müller aber bei der Stadt und den Technischen Werken mittlerweile in guten Händen. So haben die TWH aktuell eine große Photovoltaikanlage auf der neuen Bibrishalle installiert. Mit Freiflächenanlagen auf Feldern kann sich Müller aber nicht anfreunden. Diese hätten die Photovoltaik eher in Misskredit gebracht.

Nach 20 Jahren läuft für die Anlagen der Vertrag mit den Energieversorgern ab und damit auch die fixierte Vergütung. Müller ist deswegen nicht bang. Es gebe Angebote von Stromerzeugern, welche grünen Strom einkaufen wollen, man könne den erzeugten Strom aber auch selbst nutzen. „Uns wird was einfallen“, sagt Müller. Bewiesen haben die Module inzwischen ihre Haltbarkeit. „Es ist nichts kaputtgegangen.“