Gerstetten Boardinghaus genehmigt: Monteure dürfen im Gewerbegebiet wohnen

Gerstetten / Christine Weinschenk

In der Dieselstraße 13 ist der Betrieb eines „Boardinghouses“ für Monteure erlaubt.

Monteurswohnungen, Beherbergungsbetrieb, Boardinghouse – die Begriffe haben sich in den vergangenen Monaten verändert, das Vorhaben ist dasselbe: Der Gerstetter Markus Jäger will in der Dieselstraße 13 eine Übernachtungsmöglichkeit für Monteure schaffen. Schon mehrfach hat sich der Gemeinderat mit dem Vorhaben befasst und es – ebenso wie die Verwaltung – überwiegend kritisch gesehen.

Immer wieder kam die Frage auf, ob die Unterkunft überhaupt genehmigungsfähig ist, da Wohnen im Gewerbegebiet eigentlich nicht erlaubt ist. In diesem Fall ist es erlaubt.

Das Landratsamt hält das Vorhaben für zulässig. „Damit gibt es für uns keine rechtlichen Gründe, es abzulehnen“, sagte Bürgermeister Roland Polaschek in der Sitzung des Gemeinderats. „Wir müssen unsere Zustimmung erteilen. Sonst wird das über uns hinweg entschieden.“

Der Grund: Der Antragssteller bezwecke mit der Unterkunft nicht die Schaffung von Wohnraum, sondern den Betrieb eines Gewerbes. „Und der Sinn des Gewerbes ist es, Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen – es ist ein Beherbergungsgewerbe.“ Die Monteure würden sich nicht dauerhaft niederlassen.

„Es soll geordnet ablaufen“

Gegen das Vorhaben lagen der Verwaltung Einwände von Angrenzern vor. Darum ging es laut Bauverwaltungsamtsleiter Fabian Oßwald um Themen wie Lärm, Müll sowie befürchtete Parkprobleme. „Wir werden das Projekt nicht verhindern, aber Beeinträchtigungen darf es nicht geben“, so Polaschek.

Kontrollen des Landratsamtes als Aufsichtsbehörde müssten sein und auch der Bauherr sei in der Pflicht, dass alles geordnet ablaufe. Sechs Zimmer im Erdgeschoss mit jeweils zwei bis drei Betten sowie Gemeinschaftsräume sind geplant – im Dachgeschoss weitere fünf Mehrbettzimmer. Insgesamt 20 Übernachtungsmöglichkeiten sind vorgesehen. Die Reaktionen aus dem Rat waren gemischt. „Das wird das Gebiet verändern“, so Hans Mailänder (Grüne).

Die Menge an Betten sah er kritisch. „Ich werde dem nicht zustimmen können.“ Mehrfach wurde angemahnt, die Verweildauer der Mieter zu kontrollieren. Peter Maier (Grüne): „Das ist vergleichbar mit einem Hotelbetrieb. Wir müssen dem wohl oder übel zustimmen, aber das muss überwacht werden.“

Sauer aufgestoßen war dem Gemeinderat insbesondere, dass in der Dieselstraße offenbar schon ohne Genehmigung Fakten geschaffen worden waren. „Es war mir nicht bekannt, dass die Vermietung dort bereits stattfindet“, so Georg Jäger (KWG). So schaffe man Konfrontationen und die Einwände der Anwohner hielt er für berechtigt.

Auch Werner Häcker (FWV) sah sich ein Stück weit getäuscht. „Wenn das Projekt jungfräulich wäre, wäre der Beschluss leichter.“ Gerhard Mack (FWV) äußerte die Hoffnung, dass man mit der Entscheidung derartigen Vorhaben nicht Tür und Tor öffne.

Parkfläche vorhanden

Andreas Müller (CDU) und Joachim Günther (FWV) äußerten sich überwiegend wohlwollend: Der Bedarf an solchen Übernachtungsmöglichkeiten sei da, und das Grundstück verfüge etwa über 1000 Quadratmeter Parkfläche, so Müller. Die Lärmbelastung sei höher, wenn in der Nachbarschaft etwa ein metallverarbeitender Betrieb in drei Schichten arbeite.

Und zudem: „Menschen, die unsere Großprojekte bauen, haben ein Recht darauf, dass sie anständig unterkommen.“ Zumal deutsche Handwerker nicht verfügbar seien. Er hielt die Zustimmung zum Vorgaben nicht nur baurechtlich, sondern auch menschlich für notwendig. Joachim Günther sah das ähnlich. Und zukünftig müsse man auch an Lkw-Fahrer denken, die ihre Ruhepausen bald nicht mehr im Fahrzeug verbringen dürfen.

Dennoch bleib für Müller die Frage: „Nach wie vielen Wochen ist es Wohnen und nicht mehr Beherbergung?“ Dies konnte in der Sitzung nicht abschließend geklärt werden. Ordnungsamtsleiter Rudolf Stang: „Wenn Ausländer zum Arbeiten nach Deutschland kommen, müssen sie sich in der Regel nach drei Monaten anmelden.“

Mit fünf Gegenstimmen wurde das Vorhaben genehmigt.