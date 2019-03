Jürgen Degeler und Peter Burger wurden für ihren Einsatz geehrt.

Gussenstadt. Ehre, wem Ehre gebührt: Bei der Kreishauptversammlung des Blasmusikverbandes in der Festhalle Gussenstadt nahm Ehrenmitglied Hans Weiler die Jubilar-Ehrung vor. Besonders wandte er sich dem Heidenheimer Stadtkapellmeister Jürgen Degeler und Peter Burger vor, der 28 Jahre in der Vereinsleitung der Gussenstadter Blasmusik aktiv war.

Als Degeler 1998 als Dirigent das Städtische Blasorchester übernahm, waren dort nur noch 16 Musiker aktiv. Er baute die Gruppe zu einem renommierten Ensemble auf der Ostalb aus. Degeler, der am Konservatorium in Augsburg und an der Musikhochschule Stuttgart studiert hatte, war danach Trompetenlehrer und Dirigent in Böblingen. 2009 wurde Degeler zum Stadtkapellmeister ernannt und war als Dirigent in den Musikvereinen Oberkochen, Schnaitheim, Langenau, Wullenstein bei Senden und zudem Chef des Jugendorchesters der Musikschule Senden.

Von 2007 bis 2011 war Degeler Kreisdirigent der Musikvereine im Kreis Heidenheim. Weiterhin ist er Wertungsrichter bei Musikwettbewerben des Blasmusikverbands Baden-Württemberg und des Allgäu Schwäbischen Musikerbundes. Degeler erhielt für 20 Jahre Dirigenten-Dasein die Dirigentennadel in Gold.

Als „ganz tolles Vorbild“ in jeder Hinsicht bezeichnete Hans Weiler Peter Burger, der jetzt seit 40Jahren im Musikverein Gussenstadt die Posaune spielt und vielen die Handhabung des Instruments nahegebracht hat. Von 1989 bis 1993 war Burger stellvertretender Vorsitzender, von 1993 bis 2012 Vorsitzender und danach noch fünf Jahre im Beirat aktiv. Unvergessen sind die Theaterabende, die Burger auf die Beine gestellt hat. Zugleich diente er Gussenstadt lange Zeit als Vorsitzender der Vereinsarbeitsgemeinschaft. Burger erhielt die Ehrennadel in Gold für 40 Jahre Musikantendasein und den Ehrenbrief.