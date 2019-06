„Blechgesang“ tritt als Bläserquartett in der Heiderose auf.

Am Pfingstmontag spielt in der Heiderose in Steinheim die Gruppe „Blechgsang“ von 14 bis 17 Uhr. „Blechgsang“ sind eine kleine Bläserbesetzung aus vier schwäbischen Musikern aus dem Raum Rems Murr und dem Ostalbkreis, die sich Leidenschaft der traditionellen Wirtshausmusik verbunden fühlen. Mit Tuba, Tenorhorn, Flügelhorn und Gitarre spielen sie in Wirtshäusern, Besen, Biergärten und bei sonstigen Veranstaltungen.