Kreis Heidenheim Wie überhitzt ist der Immobilienmarkt in Heidenheim?

Kreis Heidenheim / Christine Weinschenk

Mieten, wohnen, kaufen: Die Preise für Häuser und Wohnungen sind hoch. Auch im Landkreis. Ist der Markt überhitzt? Uwe Fink und Günter Taubert sind Kenner der Branche und geben Antwort.

Uwe Fink ist Immobilienberater bei der Kreissparkasse, Günter Taubert ist Makler in Heidenheim. Im Interview sprechen sie über Mondpreise, frustrierte Familien und sozialen Wohnungsbau.

Herr Fink, Herr Taubert, warum haben Makler einen schlechten Ruf?

Uwe Fink: Ich hoffe nicht, dass wir den haben.

In Umfragen rangieren sie auf der Beliebtheitsskala ziemlich weit unten...

Günter Taubert: In jeder Branche gibt es schwarze Schafe. Aber wir sind schon lange auf dem Markt, es geht uns nicht nur um die schnelle Provision.

Können Sie in einem Satz erklären, was eine Immobilienblase ist?

Taubert: Eine Blase entsteht, wenn die Zinsen niedrig sind und die Preise aufgrund von Spekulationen ins Unendliche steigen.

Niedrige Zinsen, steigende Preise – das ist momentan beides gegeben . . .

Taubert: Es spielt auch eine Rolle, wie solide die Finanzierungen gemacht wurden, ob die Käufer sich die Immobilie überhaupt leisten können. Grundsätzlich gilt: Solange die Nachfrage da ist, gibt es auch keine Blase. Viele Ältere wollen derzeit in den Stadtkern ziehen – da könnte der Preis auch noch höher sein. Der Schwabe spart eben, und das ist gut so. Im Moment bringt es nichts, das Geld auf der Bank liegenzulassen. Viele investieren in Sachwerte und damit in ihre Altersversorgung. Fink: Das Bauen ist insgesamt teurer geworden, die Baupreise und Handwerkerlöhne, das darf man nicht abgekoppelt sehen. Eine Blase hängt auch immer mit der Konjunktur zusammen. Wenn zu viel gebaut wurde, die Konjunktur abflacht und keine Nachfrage mehr da ist, wird das ein Problem. Aber dafür gibt es keine Anzeichen.

Wie hoch waren die Preise vor zehn Jahren?

Taubert: 2009 hat eine Drei-Zimmer-Eigentumswohnung in der Stadt etwa 2200 Euro pro Quadratmeter gekostet. Eine Wohnung mit vier Zimmern rund 2300 Euro. 2016 waren es für drei Zimmer 33 Prozent und für vier 65 Prozent mehr.

Das ist viel. Ist der Markt überhitzt?

Fink: Das ist das falsche Wort.

Welches wäre das richtige?

Fink: Spannend trifft es eher.

Sie meinen angespannt?

Fink: Nein, die Menschen suchen Wohnraum, die Qualitätsansprüche sind gestiegen und das Angebot ist knapp. Der Markt ist in Heidenheim nicht überhitzt, aber spannend.

Spannend für Kunden oder Makler?

Taubert: Für beide. Wenn heute jemand eine Immobilie sucht, geht er in der Regel zu einem Makler, weil der den Markt kennt und der Kunde weiß, dass er keine überzogenen Preise bezahlt.

Wie kann er da sicher sein?

Taubert: Weil wir die Immobilie prüfen und marktgerecht anbieten. Ein Selbstverkäufer, also Eigentümer, geht anders ran. Der sagt eher: Der Markt boomt, ich biete sie gleich um 40000 Euro teurer an.

Im Rahmen der HZ-Immobilienserie haben wir viele Rückmeldungen erhalten. Potenzielle Käufer empfinden die Preise häufig nicht als marktgerecht, sondern einfach nur teuer . . .

Taubert: Wenn eine Immobilie für 250000 Euro angeboten wird und es kommt eine junge Familie, die genau dieses Budget hat, kann sie unter Umständen leer ausgehen, wenn das Bieterverfahren zum Einsatz kommt und jemand mehr bezahlt. Das kann schon frustrieren.

Wie oft kommt das zum Einsatz?

Fink: Bei der Kreissparkasse grundsätzlich nicht. Taubert: Es kommt vor. An wen und für wie viel verkauft wird, entscheidet letztlich der Eigentümer.

Kommt dann nicht immer der Höchstbietende zum Zug? Wenn man mit Immobiliensuchenden spricht, bekommt man den Eindruck, dass der ausgeschriebene Preis nicht der Endpreis, sondern der Einstiegspreis ist . . .

Taubert: Momentan ist die Nachfrage sehr groß und der Markt gibt nicht genügend Immobilien her, egal für welche Zielgruppe. Dann steigt natürlich der Preis. Ich vertrete die Interessen des Verkäufers, aber es tut mir auch weh, wenn ich erlebe, dass manche Familien schon seit einem Jahr auf der Suche sind und keine Chance haben, weil es immer Interessenten gibt, die mehr bezahlen. Aber ich bin sicher, dass der Markt das regeln wird.

Ist es nicht so, dass an diesem Markt nur noch gut bezahlte Ingenieure teilnehmen und Familien mit geringerem Einkommen außen vor sind?

Taubert: Gutverdiener finanzieren keine Immobilie für 250000 Euro. Die gehen dann schon in den Bereich 450000 Euro. Und die wollen in der Regel auch nicht renovieren. Das ist häufig das Problem für Leute mit geringerem Budget, die eine gebrauchte Immobilie suchen: der Renovierungsstau. Oft klappt es deshalb nicht mit der Finanzierung. Die monatliche Belastung sollte in der Regel nicht mehr als 45 Prozent der Nettoeinkünfte betragen. Fink: Wir haben Häuser für jede Zielgruppe im Angebot. Es gibt durchaus auch in Schnaitheim kleinere Häuser für Normalverdiener. Oder man weicht in einen Teilort aus, wo es erschwinglich ist.

Sind die Häuser denn ihren Preis wert?

Fink: Es gibt hier keine Mondpreise, wenn Sie das meinen.

Sie sind als Makler Immobilienexperten, aber leben vom Verkauf. Würden Sie überhaupt jemandem vom Kauf abraten?

Fink: Reue nach dem Kauf soll keinesfalls aufkommen. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst. Deshalb ist es auch wichtig, dass die Leute bei einer Besichtigung Handwerker und andere Fachleute hinzuziehen. Taubert: Immobilienkauf ist Vertrauenssache. Ich sage Interessenten auch, wenn die Immobilie nichts für sie ist.

Wie weit können die Preise noch steigen?

Taubert: Gute Frage, solange die Nachfrage da ist. Fink: Wenn die Rahmenbedingungen, also die niedrigen Zinsen und das Wirtschaftswachstum, so bleiben, können sie weiter steigen. Im Moment haben wir aber eher eine Konsolidierung. Der Trend zum Eigenheim wird jedenfalls andauern und die Bevölkerung wächst ja auch. Wir haben im Vergleich zu anderen Ländern noch immer eine relativ niedrige Eigenheimquote.

Wer kauft zum Beispiel auf dem Ploucquet-Areal? Leute, die wirklich einziehen, oder Kapitalanleger?

Fink: Sowohl als auch. Gefühlt würde ich sagen fifty-fifty.

Wie hoch sollte die Eigenkapitalquote sein, damit eine Immobilie solide finanziert ist?

Fink: Wir empfehlen 20 Prozent.

Darunter geht es aber auch?

Fink: Das wird individuell geprüft.

Gibt es viele Leute im Landkreis, die kaufen, obwohl sie es sich eigentlich nicht leisten können?

Fink: Solche Anfragen gibt es. Aber uns liegt daran, dass die Finanzierung nachhaltig gesichert ist. Es passiert durchaus, dass wir Finanzierungsanfragen ablehnen. Bei uns gibt es seit Jahren hohe Standards für die Kreditvergabe.

Wie verfahren andere Banken?

Fink: Wir stellen immer wieder fest, dass Wettbewerber Käufe finanzieren, die wir nicht finanzieren würden.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen steigen?

Fink: Dafür gibt es aus unserer Sicht derzeit keine Anzeichen.

Würden Sie momentan selbst kaufen?

Taubert: Ja, wenn man überlegt, was man auf dem Sparbuch bekommt. Fink: Ich auch. Ich bin ein Verfechter des Eigenheims. Das ist ein Standbein beim Vermögensaufbau.

Im Moment werden überall Baugebiete ausgewiesen. Sie kennen den Markt: Gibt es nicht Leerstände, die man beheben oder Gebäude, die man modernisieren könnte? Man kann ja nicht unendlich bauen . . .

Taubert: Solange die Nachfrage da ist, sollte auch gebaut werden. Sie werden kein älteres Ehepaar für eine ältere Immobilie begeistern. Es zählt Barrierefreiheit, eine gute Infrastruktur und vor allem will man auch schön wohnen. Fink: Natürlich sollte alles Neue ins Gemeindebild passen und den Bedürfnissen der Gemeinde entsprechen. Das ist die Verantwortung der Gemeinden. Umbauten sind derzeit sehr teuer. Und ein Haus aus den 60er Jahren ist ohne Umbau schwer zu vermieten oder zu verkaufen. Einen spekulativen Leerstand haben wir hier nicht.

Wird denn derzeit das richtige gebaut? Stichwort sozialer Wohnungsbau.

Taubert: Das ist überall ein Thema. Ich denke, da wird auch in Heidenheim einiges kommen.

Müssten sich nicht Städte und Gemeinden mehr einschalten? Wenn Investoren bauen, wollen sie doch einen möglichst hohen Schnitt machen und keine Sozialwohnungen anbieten?

Taubert: Natürlich erwartet ein Kapitalanleger auf dem freien Markt eine gewisse Rendite. Fink: Bund oder Land könnten weitere finanzielle Anreize setzen, damit der soziale Wohnungsbau weiter forciert wird.

Die Wohnungsbau Aalen, ein Tochterunternehmen der Stadt, will in den nächsten Jahren 400 neue Wohneinheiten bauen, 28 Prozent davon sollen Sozialmietwohnungen sein...

Fink: Das ist toll. Vorausschauende Bautätigkeit macht auch stabil gegen Krisen. Es sollte in jedem Segment etwas verfügbar sein.

Die Blase und die USA

Vor elf Jahren gab es in den USA den großen Knall - das Platzen der Immobilienblase. Die Preise waren hoch, die Zinsen niedrig. Viele Menschen hatten sich eine Immobilie gekauft, die sie sich eigentlich nicht hätten leisten können. Als die Blase platzte, fielen die Preise unter den ursprünglichen Kaufpreis, gleichzeitig stiegen die Zinsen, die Kredite wurden teurer und viele konnten sie nicht mehr bedienen. Haushalte waren überschuldet und Banken kamen ins Wanken, weil Kredite abgeschrieben werden mussten. Resultat war die Finanzkrise.

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung befand 2018 die Gefahr für eine Blase hierzulande als nicht ausgeprägt. Allerdings gebe es erhebliche lokale Preisübertreibungen. Von einer Immobilienblase ist die Rede, wenn die Kaufpreise deutlich höher sind als angemessen. Als Merkmale gelten auch das Auseinanderdriften von Kaufpreisen und Mieten, ein starker Anstieg von Neubautätigkeit sowie eine starke Kreditvergabe an private Haushalte.