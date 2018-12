Herbrechtingen Bissinger Weihnachtshof: Sport und Tanz und Glühwein

Herbrechtingen / HZ

Die Bissinger boten sich selbst und allen Gästen ein umfangreiches Rahmenprogramm mit großen und kleinen Tänzern in der Mehrzweckhalle.

Kleine dicke Weihnachtsmänner, die sich wieder in Form bringen wollen und dabei den Spaß am Sport entdecken, konnte man am Samstag in der Bissinger Mehrzweckhalle beobachten – vorgeführt von der Eltern-Kind-Gruppe des Sportvereins.

Sämtliche Sport- und Tanzvorführungen der Kinder- und Jugendgruppen des SVB waren Teil des Rahmenprogramms zum Weihnachtshof, der anschließend im Schulhof stattfand.

Neben dem dickbäuchigen Auftakt sowie der Begrüßung und dem Dank an alle Sportler und Übungsleiter durch den Vorsitzenden Roland Hiller, zeigte die Gruppe Team-Ball-Spaß einen Ausschnitt aus ihrer Sportstunde mit Bällen und Hockeyschlägern. Wie es im Fitnessstudio zugeht, präsentierten die Mädchen und Jungs von Power Hour, die an verschiedenen Geräten Bizeps, Trizeps und andere Muskeln trainierten. Die Little Dancers tanzten zu dem Song „Applause“ von Lady Gaga und die Gruppe Turn dich fit mit Spiel-Sport und Spaß verzauberte das Publikum im Dunkeln mit einem Leuchtstäbe-Tanz. Zum Abschluss begeisterten die Freitagsturner mit eindrucksvollen Turnübungen am Barren und Boden. Nicht fehlen durften der Nikolaus und sein Gehilfe Knecht Ruprecht, die Geschenke an die Kinder verteilten und auch bei der Preisverteilung des Luftballonwettbewerbs vom Kinderfest behilflich waren. Den ersten Platz belegte hier Lukas Eberhardt, der gerade mal zwei Monate alt war, als der Luftballonwettbewerb stattfand. Geburtstagskind Sophia Mischko belegte den zweiten Platz und erhielt sogar noch ein Geburtstagsständchen vom Nikolaus und Knecht Ruprecht zusammen mit dem Publikum.

Ausklang im Schulhof

Im Anschluss ging das Fest auf dem Weihnachtshof im Schulhof weiter und man konnte bei Waffeln, Würsten, Flammkuchen sowie Glühwein, Glühmost und Punsch zumindest etwas die Kälte vergessen lassen. Die B'Singers sorgten mit einigen Liedern für vorweihnachtliche Stimmung und die Kinder machten noch eine Fackelwanderung.