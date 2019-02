Kreis Heidenheim Alte Bibrishalle wird mit Graffiti verschönert

Kreis Heidenheim / Elena Kretschmer

Ein Streetart-Künstler darf die alte Bibrishalle verschönern bevor sie am 1. Juli weichen muss.

An sich halten die Herbrechtinger Stadträte offenbar nicht allzu viel von Graffiti. Andreas Hof (Freie Wähler) beispielsweise sagte ganz offen: „Grundsätzlich finde ich das ja nicht gut, aber dass der Herr das auf legalem Wege macht, ist super.“ Und erntete dafür in der jüngsten Gemeinderatssitzung großen Zuspruch aus dem Gremium. Susanne Niesel (CDU) betonte zudem, wie schön es sei, wenn junge Leute sich künstlerisch betätigen und wie sehr sie es begrüße, dass der Künstler sich offiziell an sie wendet.

Verschönerung auf Zeit

Bei Letzterem handelt es sich um den Streetart-Künstler Sebastian Hienz aus Giengen, der bei der Verwaltung angefragt hatte, ob es nicht möglich wäre, die alte Bibrishalle temporär mit Graffiti zu verschönern. Schließlich wird diese ja ohnehin am 1. Juli dem Erdboden gleich gemacht. Hienz, so Dieter Frank, der Fachbereichsleiter Bau im Rathaus, habe es sich zur Aufgabe gemacht, nur auf legalen Flächen zu sprayen und dafür beispielsweise in Heidenheim schon einige Flächen zur Verfügung gestellt bekommen.

Hof gab zu bedenken, vorher mit Hienz zu besprechen, keine politischen Parolen auf die Wände zu sprühen und witzelte: „Wir müssen nur sicherstellen, dass er nicht die falsche Halle anmalt.“

Der Künstler selbst gab an, noch kein konkretes Konzept zu haben. „Das entscheiden wir meist spontan“, so Hienz. Allerdings habe er vor, Kinder mit einzubeziehen, die Interesse an der Graffiti-Kunst haben.