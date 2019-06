Am Sonntag, 7. Juli, tritt das Duo „Lyneste“ im Kulturgewächshaus auf.

Am Sonntag, 7. Juli, können Besucher des Kulturgewächshauses Birkenried ab 14 Uhr Liedern lauschen, die auf europäischen Straßen entstanden sind: „Lyneste“, ein Duo, das eigentlich ein Trio ist, denn Peter Weigele begleitet mit seiner Querflöte traditionell die Sängerin Catherine Rochat und den Gitarristen Andy von Treuberg, tritt mit französisch-keltischen Balladen auf.

Seit über zehn Jahren trägt das Anglofranzösische Duo „Lyneste“ seine eigenen, mehrsprachigen Balladen auf den Bühnen Europas vor. Abwechslungsreichtum, Lebendigkeit, Charme und Stimmung kennzeichnen ihre Musik

Catherine Rochat und Andy von Treuberg sammeln auf ihren Reisen und Tourneen viele Eindrücke und verarbeiten diese gemeinsam zu sanften, teils melancholischen, teils mehrstimmig gesungenen Erzählungen.

Catherine Rochat, in der französischen Schweiz geboren, und der gebürtige Engländer Andy von Treuberg vermischen auf ihre Art französische und englische Stile und die Texte dazu „sammeln“ sie auf der Straße des Lebens. So heißt auch eine ihrer CDs „Voyage“ und erzählt von den kleinen Geschichten am Rande dieser Straßen.