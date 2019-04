Hartmut Pflanz betreut das Bildarchiv der Gemeinde. Jetzt sucht er alte Bilder aus Itzelberg – und Verstärkung in seinem Team.

„Itzelberg – ein Dorf im Wandel der Zeit“. Mehr als 70 Personen interessierten sich jüngst für diesen Vortrag von Hartmut Pflanz, der das über 55.000 Bilder umfassende Königsbronner Archiv seit dem Tod von Helmut Haske allein betreut.

Pflanz zeigte anhand von Aufnahmen die bauliche Entwicklung des Königsbronner Teilorts und ging auch auf die Geschichte der vergangenen 100 Jahre ein. Dazu verwendete er zur Veranschaulichung Protokollauszüge und Ausschnitte aus Tageszeitungen. Darunter auch ein Bericht aus dem „Grenzbote“, der im Jahr 1932 über Schaulustige berichtete, die bei einem Großbrand auf dem Hof Härlen mit Fahrrädern, Motorrädern und Autos anreisten und die Straße blockierten. Außerdem ging Pflanz auf die Geschichte der Feuerwehr ein, die in Itzelberg 1887 gegründet wurde und 100 Jahre später ein großes Jubiläum feierte.

Ein Ort mit Tradition

In seiner Begrüßung betonte Volkshochschuleiter Joachim Ziller, dass das dörfliche Leben in Itzelberg noch Takt sei und dass man es verstehe, gemeinsam zu arbeiten und zu feiern. Beispielhaft nannte er die derzeitigen Aktivitäten des Dorfvereins und der Itzelberger Pfannaglopfer, die ehrenamtlich die Friedhofsmauer und die Blasiuskapelle restaurieren. Pflanz bestätigte durch zahlreiche Aufnahmen, dass es diesbezüglich eine Tradition gebe. So wurden Bilder von Festen des 1934 gegründeten Gesangvereins Liederkranz gezeigt. Im Jahr 2003 wurde dann der Dorfverein gegründet, nachdem die Itzelberger Feuerwehr aufgelöst und nach Königsbronn integriert worden war.

Wer will helfen?

Allerdings beklagte Pflanz, dass speziell in Itzelberg von verschiedenen Veranstaltungen und Ereignissen keine Bilder vorhanden seien. So suche er Bilder vom Bauen und der Einweihung der Itzelberger Turnhalle 1969, vom Bau der neuen Schule 1957 und 1971 von der Eingemeindungsfeier. Wer Bilder hat, kann sich mit Hartmut Pflanz, Tel. 07328.4211, in Verbindung setzen oder sich im Rathaus Königsbronn melden. Wer Interesse an einer Mitarbeit im Königsbronner Bildarchiv-Team hat, kann sich ebenfalls melden. Auch bei Joachim Ziller, Tel. 07328.9625-11.