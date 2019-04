Die selbst geplante Bahn ist nahezu fertiggestellt.

Nach umfangreichen Arbeiten in der Winterpause hat das Bike-Team Steinweiler es geschafft, seine selbst geplante, 320 Meter lange Bike-Strecke umzubauen und fast fertigzustellen. Auf der neuen Bahn wird nicht mehr wie auf der vorherigen zu zweit, sondern zu viert gestartet. Jeder, der Spaß am Biken hat und seine Fahrleistung verbessern will, kann mittwochs von 18 bis 19.30 Uhr ins dort stattfindende Training kommen. Die Eröffnung findet am Samstag, 13. April, ab 13 Uhr statt. Essen und Trinken auf Spendenbasis wird angeboten.