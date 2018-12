Herbrechtingen Bibrishalle: Südzufahrt wird gebaut

Herbrechtingen / Günter Trittner

Die Sicherheit der Kinder gilt auf dem Weg entlang der Sportanlagen als gegeben, weil er gut einsehbar sein wird.

Die Südzufahrt zum neuen Parkplatz an der neuen Bibrishalle ist beschlossene Sache. Der Gemeinderat gab einstimmig die dafür notwendigen 150 000 Euro frei. Bereits im Frühjahr soll mit dem Bau der Straße begonnen werden, welche beim Blockheizkraftwerk der Technischen Werke beginnt und vom Baumschulenweg parallel zu den Sportanlagen zur neuen Halle führen soll.

Aber erst im Herbst 2020 werden alle Änderungen an der der Verkehrssituation zwischen Halle und Schulzentrum abgeschlossen sein. Im Kern wird hier ein breiter Korridor für Fußgänger ausgebildet. Dieser wird dadurch erreicht, dass die Brückenstraße künftig am Schulzentrum endet und keine Durchfahrt mehr möglich ist. Die alte Bibrishalle, an deren Stelle ein Parkplatz gebaut wird, wird ab 1. Juli 2019 abgerissen.

Stadtrat Andreas Hof (Freie Wähler) bezeichnete die Planung als „sehr sinnvoll“, sein Fraktionssprecher Martin Müller zitierte einen bekannten Werbespruch: „quadratisch, praktisch, gut.“ Susanne Niesel (CDU) bat um eine Tempobeschränkung auf diesem Fahrweg. „Hier werden viele Kinder unterwegs sein. Die gehen gerne und Gruppen und schauen dann nicht so sehr nach dem Verkehr.“

Dieter Frank, der Fachbereichsleiter Bau, sicherte zu, dass die Gehwege sehr breit sein werden und es auch eine Querungshilfe am Baumschulweg in Richtung Kinderhaus und Jurawell geben werde. Auch Hermann Mader (Freie Wähler) befürchtete Konflikte auf der Südzufahrt, wenn Kinder und Begegnungsverkehr aufeinander treffen. Frank hielt dem entgegen, dass auf dieser Strecke „von hinten bis vorne“ alles einsehbar sei. Ganz im Gegensatz zur Situation derzeit vor dem Schulzentrum, wo Poller und Pflanzinseln die Sicht versperrten und nur Sicherheit vortäuschten. „So würde man heute nicht mehr bauen“.