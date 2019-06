Bleibt die neue Bibrishalle in Herbrechtingen vor allem eine Sporthalle? Oder, wie viel Kultur verträgt sie zusätzlich? Der Gemeinderat muss den Weg weisen. Noch gehen die Meinungen auseinander.

Die neue Bibrishalle fasziniert. Nicht nur die Herbrechtinger. Das merkt auch Erika Arnold. Im Rathaus ist sie für die Belegung der städtischen Hallen zuständig. Vier Veranstaltungen außerhalb des vorgesehenen Sport- und Vereinsbetriebs hat sie bereits für die Mehrzweckhalle gebucht. Eine liegt ganz außerhalb des Gewohnten.

Vier Veranstaltungen schon gebucht

Zum ersten Mal wird es in Herbrechtingen einen Best-of-Irish-Dance Abend geben. „Das hatten wir noch nie“, sagt Arnold. Dazu sind noch ein Vereinsjubiläum, ein Beschneidungsfest und ein Henna-Abend fix eingetragen. Geht noch mehr? Man darf unterstellen, dass auch Stadtbücherei und Musikschule einen Blick auf die Halle geworfen haben, in welcher der Mehrzwecksaal mit fester Bühne Veranstaltungen in einer Größe zulässt, welche beiden Einrichtungen an ihren angestammten Orten Kloster und Bürgersaal nicht möglich sind. 600 Sitzpläze sind in der neuen Bibrishalle kein Problem.

Grundsätzlich nur ein Ersatz

Doch wie viel zusätzliche Veranstaltungen verträgt der Neubau? Grundsätzlich sollte die neue Bibrishalle ja nur das bisher in den beiden benachbarten Hallen abgewickelte Sport- und Veranstaltungsprogramm der Vereine und Schulen übernehmen. Ein Eins-zu-Eins-Ersatz, mit etwas räumlichen Überhang, so war der Plan des Gemeinderats. Zusätzlich Luft für Veranstaltungen hat man, solange die Oskar-Mozer-Halle noch in schon begrenztem Umfang in Betrieb bleibt.

Noch verschiedene Denkweisen

Für den Beigeordneten Thomas Diem ist es letztlich eine politische Entscheidung, ob die neue Bibrishalle im Grunde eine Sporthalle bleibt oder ob sie eine größere kulturelle Bedeutung gewinnen soll. „Da gibt es noch zwei verschiedene Denkweisen“, weiß Diem.

Auch das Foyer mit seinen 200 Plätzen ist ein Bereich der neuen Bibrishalle, der jenseits seiner Funktion als Schulmensa, für weitere Veranstaltungen genutzt werden könnte.

Bei einer der nächsten Sitzungen des Gemeinderats will Diem den Hallennutzungsplan beraten lassen. Dabei werden auch die Mietgebühren festgelegt. Schon im März wollte die Verwaltung eine Tarifordnung vorlegen, musste den Tagesordnungspunkt aber wieder streichen, weil unter den Stadträten noch Diskussionsbedarf war. Eines steht für Diem aber fest: „Es wird teurer werden.“ Dies auch deswegen, weil Herbrechtingen mit den Sätzen für das Mieten öffentlicher Räume sehr günstig liegt. Die Oskar-Mozer-Halle etwa können Einheimische für 252,79 Euro mieten. Für 65 Sonderveranstaltungen hat sie die Stadt im Jahr freigegeben.

Kostendeckende Gebühren

Die neue Bibrishalle wird wie alle anderen als Betrieb gewerblicher Art geführt. Dies heißt, die Stadt muss Gebühren für deren Nutzung erheben. Ziel der Verwaltung ist, dass diese kostendeckend sind.