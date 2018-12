Kreis Heidenheim Pfarrstellen-Kooperationen werden immer wichtiger

Kreis Heidenheim / hz

Die evangelische Prälatin Gabriele Wulz klammerte bei der Veranstaltung die aktuellen Probleme in den Kirchengemeinden nicht aus.

Mit der Herbstsynode ging die Phase der Visitation des Evangelischen Kirchenbezirks Heidenheim durch die Ulmer Prälatin Gabriele Wulz zu Ende. Vor den 77 anwesenden Synodalen und vielen Besuchern berichtete sie ausführlich von den Begegnungen und Gremiensitzungen der zurückliegenden Monate.

Schönreden möchte sie nichts, ließ sie die Vertreter der 27 Kirchengemeinden wissen, aber unterschiedliche Perspektiven berücksichtigen, um der Wahrheit ein Stück weit näher zu kommen, wolle sie sehr wohl. So sei der Abbau von acht Pfarrstellen im Kirchenbezirk zwischen den Jahren 2006 und 2024 durchaus spürbar. Umso beachtlicher empfinde sie die Haltung, mit der auf die Herausforderung reagiert werde. „Ich erlebe ein deutlich gestiegenes Maß an Rücksicht und Umsicht.“

Man überlege sich, wie es funktionieren kann, dass die kleineren Gemeinden nicht abgehängt werden. Wulz warb für weitere Kooperation: „Die Entscheidung, nicht alles selbst machen zu müssen, schützt vor der Erschöpfungsfalle.“

Insgesamt nahm sie den Kirchenbezirk Heidenheim im Vergleich mit anderen als „deutlich überdurchschnittlich interessiert, engagiert, informiert und beteiligt“ wahr. Vieles sei in den zurückliegenden Jahren gemeinsam erreicht worden. Allerdings waren insbesondere im Immobilienbereich bestimmte Veränderungsprozesse heftig umstritten.

Belebung im Jugendbereich

Im Jugendbereich, wo auf Ebene der Kirchengemeinden durch Spenden und Zuschüsse des Kirchenbezirks zahlreiche Jugendreferentenstellen geschaffen werden konnten, sei eine deutliche Belebung spürbar. In sozial-diakonischen Bereich habe die Eröffnung der landesweiten Woche der Diakonie in Heidenheim deutlich gezeigt, dass kirchliche Arbeit gerade in den Menschen, die sich für andere einsetzen, lebendig ist.

Mit den Prädikanten, die selbstständig Gottesdienste leiten, habe sie „einen sehr engagierten Abend“ zum Thema der Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren erlebt. „Wir waren nicht einer Meinung, aber wir haben gut aufeinander gehört, einander ein wenig besser verstanden und vor allem gemerkt: Man kann in dieser Frage unterschiedlicher Meinung sein, ohne sich gegenseitig das Christsein abzusprechen“, so die Prälatin.

Kooperationen weiterentwickeln

Dekan Dr. Karl-Heinz Schlaudraff nahm den Impuls hinsichtlich weiterer Kooperationen auf. „Unsere Pfarrer können wir nur entlasten, wenn wir die strukturellen Rahmenbedingungen in den Kirchengemeinden und auf Bezirksebene weiterentwickeln.“ Er könne nur dafür werben, dass möglichst viele Kirchengemeinden das Serviceangebot des neuen Trägermodells annehmen. Denn im Prinzip gelte das Freiwilligkeitsprinzip.

Nach Auffassung des Kirchenbezirksausschusses soll für einen Zeitraum von fünf Jahren eine halbe Stelle für einen Musiker für Popularmusik geschaffen werden.

Verwaltungsstellenleiter Richter konnte bestätigen, dass die Finanzierung durch Rücklagen für den beantragten Zeitraum gedeckt ist. Durch die solide Finanzlage des Kirchenbezirks könne zudem die Umlage, die die einzelnen Kirchengemeinden an den Bezirk entrichten, um 1,5 Prozentpunkte von 25,5 auf 24 Prozent abgesenkt werden. Schließlich konnte vom Vorsitzenden der Bezirkssynode, Kurt Keller, der Beschluss des Haushaltsplans fürs kommende Jahr mit einer Gegenstimme und fünf Enthaltungen herbeigeführt werden.

Am Rande der Synode: Bericht aus Kamerun

Pfarrer Rolf Bareis aus Brenz-Bergenweiler gab im Rahmen der Synode einen bedrückenden Bericht über die Situation in dem westafrikanischen Land Kamerun: Im englischsprachigen Teil tobe inzwischen ein Bürgerkrieg, der immer stärker eskaliert.

Ursache für diesen Bürgerkrieg seien die vielfältigen Benachteiligungen der englischsprachigen Region Kameruns, was wiederum zu separatistischen Bestrebungen geführt habe. Mitten im Zentrum der Unruhen liegt Bali, ein Distrikt der dortigen Presbyterianer Kirche, mit dem Heidenheim bereits seit über 25 Jahren eine intensive Partnerschaft verbindet.

Wörtlich schreibt der Dekan des Bezirks Bali, George Anjoambom: „Das Schießen geht nach wie vor weiter. Unsere Gemeindemitglieder können noch nicht in ihre Häuser zurückkehren. Wir überleben gerade so inmitten von heftigem Gewehrfeuer.“

In einem Aufruf, der einstimmig von der Bezirkssynode verabschiedet wurde, werden die Kirchengemeinden gebeten, Gottesdienstopfer für die Partner in Kamerun anzusetzen und in der Öffentlichkeit zu Spenden aufzurufen.