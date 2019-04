In den Kirchenräumen der Gemeindehalle in Heuchlingen findet am heutigen Donnertag, 4. April, die Chorprobe des Bezirksmännerchores statt.

Heuchlingen. In den Kirchenräumen der Gemeindehalle in Heuchlingen findet am heutigen Donnertag, 4. April, die Chorprobe des Bezirksmännerchores statt. Inzwischen liegen insgesamt über 170 Anmeldungen für den Berggottesdienst auf der Kanzelwand im Kleinen Walsertal vor, bei der der Bezirksmännerchor mitwirken wird. Die Kapazitäten sind damit vollständig ausgeschöpft, und es besteht keine Anmeldemöglichkeit mehr.