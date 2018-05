Kreis Heidenheim Wald-Bewirtschaftung für zehn Jahre steht

Kreis Heidenheim / Elena Kretschmer

Die ab diesem Jahr geltende Forsteinrichtung wurde vom Gemeinderat beschlossen. Damit soll auch in Zukunft der bisher erzielte Ertrag von rund 100.000 Euro pro Jahr gesichert werden.

Eine Inventur gibt es auch im Wald. Irgendwie muss man schließlich feststellen, welche Baumarten in welcher Zahl vorhanden sind und was für die Erhaltung und Verjüngung getan wird, um mit den Ergebnissen nachhaltig planen zu können. In Herbrechtingen wurde eine solche Waldinventur 2016 durchgeführt. Sie ist jetzt die Grundlage für die Forsteinrichtung 2018 bis 2027. Den Plan, wie der Stadtwald in den kommenden zehn Jahren bewirtschaftet und in Schuss gehalten werden soll, hat der Gemeinderat am Donnerstag abgesegnet.

„Die 6051 Festmeter, die bei der Holzernte 2017 zusammengekommen sind, waren eine Punktlandung“, blickte Stadtförster Martin Müller zunächst noch einmal auf das vergangene Jahr zurück. Geprägt war dieses außerdem von der sogenannten zufälligen Nutzung, sprich von Naturereignissen, die mit 23 Prozent relativ hoch lag. „Sturm und Insekten haben uns im Ergebnis weh getan. Durch die Schäden am Holz war der Erlös niedriger“, erklärte Müller. Und weil man mit den Einnahmen etwas hinter dem Plan zurück blieb und die Ausgaben insgesamt etwas höher waren, wurden nicht wie geplant 104 000 Euro, sondern eben nur 85 000 Euro erwirtschaftet.

Mehr gepflanzt als geplant

Im Ausblick auf 2018 machte Müller darauf aufmerksam, dass ursprünglich ein Einschlag von 6440 Festmetern für die Holzernte 2018 geplant war. Aufgrund aktueller Vorgaben wurde dieser Ansatz aber auf 5577 Festmeter reduziert, von denen jetzt bereits 3496 erreicht sind. Außerdem wurden bereits im Frühjahr 35 Pflanzen mehr als die geplanten 2700 gesetzt. Allein die Jungbestandspflege liegt mit 20,1 Hektar deutlich über den bisherigen Vorgaben der Forsteinrichtung. „Aber das ist eine Investition in die Zukunft, die wir brauchen, und die wir uns leisten sollten“, überzeugte Müller seine Gemeinderatskollegen, die dem Plan für 2018 geschlossen zustimmten. Noch wichtiger war allerdings die Entscheidung, wie es im Stadtwald in den kommenden zehn Jahren weitergehen soll. Eva Korn-Allan vom Regierungspräsidium in Freiburg hatte dazu eine Präsentation vorbereitet, die Forstrat Pascal Hecht vom Landratsamt dem Gremium vorstellte. Dabei betonte er wie schon bei der Waldbegehung am 5. Mai, dass die meisten Bäume im Stadtwald auf durchschnittlichem oder gar schlechtem Boden stehe, und nur ein sehr geringer Teil auf gutem. Das habe erschwerte Bedingungen zur Folge.

Zwar sei die Buche mit 41 Prozent optimal vertreten, bei den Nadelbäumen müsse man jedoch noch einen Prozentpunkt von 39 auf 40 nachziehen. „Es wird eine spannende Aufgabe, die Fichte zu halten“, so Hecht, „aber mit einer Naturverjüngung auf 300 Hektar haben wir einen sehr guten Wert und mit einem Vorrat von 341 Festmetern pro Hektar sind wir auch sehr gut aufgestellt.“

Lob fürs Alt- und Totholzkonzept

Außerdem lobte der Forstrat das auf freiwilliger Basis umgesetzte Alt- und Totholzkonzept, das die Stadt sehr ernst nimmt und auch in Zukunft sichern möchte. Großen Wert legt die Stadt bei der Zehn-Jahres-Planung auch darauf, den Holzvorrat zu erhalten, wieder einen Überschuss zu erzielen und den Nadelholzbestand zu sichern. Zwar sei man immer abhängig vom Holzmarkt, aber „wenn die Pflege stimmt, man angepasst vorgeht und ökologische Belange berücksichtigt, ist das alles gut machbar“, so Hecht. Bevor alle Gemeinderatsmitglieder zustimmten, versprach Bürgermeister Bernd Sipple noch, den Tippfehler zu beseitigen, der den Plan bis 2077 statt 2027 auswies.